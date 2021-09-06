郭董喊保留3000萬劑BNT　前台大醫曝買「這數量」就好原因

記者陳俊宏／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘表示，向BNT公司探詢，明年為台灣保留3000萬劑疫苗額度的可能性。對此，台大感染科前醫師林氏璧今天（6日）認為，也許買了1000萬劑上下就好。

林氏璧今在廣播節目《POP撞新聞》，被主持人黃暐瀚問到，是否支持郭董說要加買3000萬劑BNT疫苗？對此，他說，現在看到一些訊號、資料，BNT表現有點不如莫德納，莫德納也許比較好，買3000萬劑BNT數量好像太多了。

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▲▼首批93萬3660劑BNT疫苗9/2抵台。（圖／記者李毓康攝）



林氏璧指出，因為台灣明年已經買了次世代莫德納2000萬劑、後年次世代莫德納1500萬劑，總共3500萬劑mRNA疫苗，假如還想買mRNA疫苗，不要大買3000萬劑BNT，也許買1000萬劑上下。他認為，所有疫苗都要準備、都要買，以不同籃子分散風險，不要完全賭在mRNA疫苗。

郭台銘日前在臉書發文透露，BNT疫苗今年可到貨800至900萬劑，他並向BNT探詢，明年是否能為台灣保留3000萬劑的額度，目前獲得很不錯的回應。對此，指揮中心指揮官陳時中表示，「我覺得數量稍微多了一點，因為我們才2300萬人口，從接種第一劑到第三劑，還要向專家諮詢第三劑要打多密集、間隔多久，這都是我們要考慮的。」

行政院長蘇貞昌日前則說，各國因疫情關係搶疫苗，我國已預購次世代莫德納疫苗，「只要有需要，我們都超前部署」，也感謝台積電、鴻海、慈濟都捐贈疫苗，感謝郭董的善意提醒。

▲▼首批93萬3660劑BNT疫苗9/2抵台。（圖／記者李毓康攝）

