快訊／北市校園BNT殘劑可供教職員施打　學生不在校接種方法曝

記者蘇晏男／台北報導

台北市9月22日起將高中職及五專到校施打BNT疫苗。對於BNT疫苗殘季如何處理？台北市副市長蔡炳坤表示，同意校園中，有殘劑就徵詢校園內教職員工作意願接種。至於有學生不在校園內要如何接種BNT？蔡炳坤也說明相關辦法。

蔡炳坤9日下午在北市記者會上表示，BNT一瓶是接種6人，所以校園接種大概是最後一瓶才有剩餘劑量，頂多就5個人；北市立場非常清楚，以不浪費、不超過開瓶後6小時的有效期限為最高原則，所以同意校園中，有殘劑就徵詢校園內教職員工作意願接種。

但蔡炳坤也說，要向中央提出，畢竟BNT是第一次接種，且以學生為優先接種對象，中央還是要針對學生外相關接種對象要有指引，讓台灣各縣市參考辦理比較好。

至於有學生不在校園內要如何接種BNT？蔡炳坤說，這分成有學籍跟沒有學籍兩種；有學籍部分，包括國小六年級就滿12歲的人，統計出共有110人，還有進修部、境外台校學生、滯學生，甚至剛好因故不在校園等，這些都沒有問題，這些都會以通知單，讓他們帶著通知單到醫院施打。

沒有學籍部分，蔡炳坤則指出，就是依照中央流行疫情指揮中心宣布的時程，到1922公費疫苗預約平台登記，然後預約接種。