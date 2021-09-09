四叉貓打高端第一劑曝「抗體偏低」　陳時中：很多人打疫苗都沒反應

記者嚴云岑／台北報導

高端疫苗開打後效果備受質疑！網紅四叉貓（劉宇）日前接種高端，如今已滿15天，他在臉書公開抗體檢驗結果，數據顯示有產生抗體，但效果不如預期的好，打完第二劑會再驗一次。資深媒體人趙少康也質疑高端抗體值太低，所以無法抵抗新冠病毒。對此，指揮中心指揮官陳時中表示，打完疫苗沒反應的人很多，「像我以前打B肝疫苗也沒反應啊！」

四叉貓在臉書表示，他8月23日到禾馨診所接種高端疫苗第一劑，相隔15天於9月7日抽血驗抗體，「檢驗所出的報表單位不一定相同，所以不能直接比數值要先看單位」，他驗出來的IgG數值是 35.4 AU/mL，代表身體已出現抗體，「我有產生抗體但數值偏低」，參考數值要50以上才夠，需接種2劑才能達到這數值。

針對網紅自行到民間單位檢測抗體一事，陳時中表示，這是個人自由，沒有鼓勵或反對，但如果以個案要談論通案，科學上不符合精神。他另強調，打疫苗產生抗體有高有低，有些人甚至連抗體反應都沒有，要怎麼處理或改打其他疫苗，還是要看國際資料來做參考。

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醫療應變組副組長羅一鈞表示，該名網友是在打完第一劑急著驗抗體，但因為疫苗是以兩劑型設計，打完第一劑抗體生成率本來就不是百分之百，需要打第二劑加強保護力。而通常在第二劑才產生抗體的人，保護力不會比第一劑就產生抗體的還要差，只要按照完整接種模式就安全。

對於四叉貓自行公布的抗體數值，羅一鈞也解釋，目前國內核准的抗體檢驗試劑繁多，但抗體生成是連續性過程，「如果今天驗出20，也許明天就變成30」，以50單位作為切點不是這麼準確。羅一鈞另提到，不鼓勵大家都去驗抗體，因為解讀方式繁多，加上公衛上主要是用來了解群聚感染者染疫時間早晚，可能需要有疫苗專業背景者做解讀。