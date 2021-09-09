遺憾顏寬恒加入刪Q義工　陳柏惟：沒必要對說謊的人回應

▲▼陳柏惟表示，即日起放下顏家和選民一起向前走 。（圖／陳柏惟提供）

記者鄧木卿／台中報導

面對前立委顏寬恒宣布加入罷免3Q團體的義工，立委陳柏惟上午受訪表示覺得遺憾，顏家已從地方頭人變成不正當的罷免團體的義工，他還說，即日起要正面迎擊對台灣沒有幫助的謊言，放下顏家，和選民一起向前走，政治立場可以不同，但有沒有做事，不應該用說謊扭曲的方式欺騙選民，否則就是造謠抹黑，他不會對說謊者的內容做出回應。

陳柏惟說，立委選後，他一直尊重顏家的經營，也有保持連絡、請益，但遺憾的是，顏寬恒還是決定參與罷免行動，從今天開始，他會放下顏寬恒，顏做他的罷免義工，他做專業的防疫立委，在不同議題上做出最佳的問政表現。

他自信服務團隊非常努力經營地方，尤其是疫情爆發後，當立委的難度更大，不論是國防外交、防疫、公共衛生等等議題，都比以前更專業、更艱深，但卻有不懂的人，把對立委工作認知的落差作為罷免理由。

至於被批評沒有爭取疫苗，做好防疫，陳說，在疫情一開始，他就在臉書和各種公開發言都不斷強調口罩防疫的重要性，台灣一直都有最好的防疫利器和習慣，就是戴口罩，立法院對於各行各業的口罩需求都是有求必應。

他以國外為例，以色列930萬人，多數人都有3劑疫苗的覆蓋率，但在解禁後，以色列的感染人數每周數十萬人，而美國在開學後，再次爆發學校和社區Delta變種病毒感染，台灣目前都還控制得很好，因為台灣一直都有戴口罩的好習慣。

面對10月的罷免案，他自信不管記者會召開次數，立法院的質詢表現或是地方選區服務，沒有一項值得被檢討，如今卻被以沒有做事作為罷免理由，他認為，對於說謊的人沒有必要對內容作出回應。

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