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超衰！夜遊「開車太貼」被認挑釁　遭8惡煞砸車狂轟7槍

▲▼被害人遭攔車狂砸，還有惡煞開槍示威，警方事後查獲多把涉案刀棍。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲被害人遭攔車狂砸，車上3人全受傷送醫。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市深坑區5日凌晨1時許，一名18歲男子開車載著朋友，從北市文山區返回深坑住處，途經新光路、文山路路口時，高速駛近路邊的6輛轎車，遭對方認為被挑釁，竟持刀棍攔車開砸，還有人拿道具槍狂開，被害人車上3人都被打傷，送醫救治無生命危險。警方循線將8名犯嫌帶回，並起出作案的刀棍及道具槍，全案將依妨害秩序、恐嚇、強制、傷害、毀損等罪嫌偵辦。

▲▼被害人遭攔車狂砸，還有惡煞開槍示威，警方事後查獲多把涉案刀棍。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲犯嫌對被害人連轟7槍示威。（圖／記者游宗樺翻攝）

據了解，18歲的陳姓男子日前開車載著江姓(18歲)、陳姓(18歲)2名友人，在北市文山區吃宵夜，結束後準備開回深坑住處，途經事發地點時，突然遭到一群人逼車攔下，其中20歲的陳姓男子手持道具槍，對空鳴槍示威，一旁的7名男子則分持刀棍，朝被害人車輛猛砸，砸爛車窗、鈑金還痛毆車上乘員，得逞後立即驅車逃逸，留下3名傷者在現場。

警方獲報到場，通報救護車協助傷者就醫，經鑑識人員到場到採證，在被害人轎車的擋風玻璃上發現1枚彈殼，地面則有6枚掉落的彈殼，初步判斷這些彈殼為道具槍使用的空包彈，現場也未發現彈頭。

▲▼被害人遭攔車狂砸，還有惡煞開槍示威，警方事後查獲多把涉案刀棍。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲警方查獲多把涉案刀棍。（圖／記者游宗樺翻攝）

警方事後根據監視器及被害人指證，循線將動手的陳男，及其陳姓(19歲)、林姓(17歲)、林姓(20歲)、許姓(18歲)、李姓(18歲)、鍾姓(20歲)及黃姓(21歲)男子等8人帶回。犯嫌初步供稱，因不滿被害人高速駛近他們停在路邊的車輛，以為遭到挑釁才攔車動手。

警方共起出作案的1把道具槍、4支西瓜刀、1支番刀、球棒及高爾夫球棍等，警方訊後將依妨害秩序、恐嚇、強制、傷害、毀損等罪嫌，函請台北地檢署偵辦。

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