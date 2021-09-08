勇警腹中刀手術估6小時！上門查案她咆哮　男友誤當仇家利刃猛刺

記者邱中岳／台北報導

北市中山分局執行槍砲案件搜索時，警方趁嫌犯女友開門之際上前盤查，女友隨即大聲咆哮，要求警方出示搜索票，房間內的嫌犯聞聲，竟持15公分的折疊刀衝出，並直接刺向門外的偵查佐，偵查佐緊急被送往醫院開刀，初步估計開刀需耗時6小時。

警方調查，33歲的郭姓嫌犯，因涉及槍砲案件遭警方鎖定，警方在8日上午10時許前往堤頂大道一處民宅埋伏，直到11時許，郭的42歲祝姓女友出門，警方一湧而上並表明「警察身份」。

▲郭姓嫌犯持15公分折疊刀闖出房門，不由分說刺傷鄧姓警員。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方進入房內後，祝姓女友開始大聲咆哮，不斷要求警方出示搜索票，還跟警方當場嗆聲，37歲的鄧姓偵查佐緊急在現場搜尋郭姓嫌犯下落，但正在房間的郭聽見外頭聲響，隨即拿刀衝出房門。

郭姓嫌犯見到鄧姓偵查佐就一刀朝其腹部捅去，造成鄧姓偵查左下腹部3公分刀傷，另外4名警員見狀也隨即將郭手中的刀子撥掉，並直接將人壓制在牆邊。

▲鄧姓偵查佐遭郭嫌持刀捅殺後，隨即由救護人員協助送醫搶救。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方隨即將受傷的鄧姓偵查佐送往醫院救治，目前雖然意識清楚，但仍需要開刀進行治療，警方事後在郭姓嫌犯房間內，搜出1把鎮暴槍，訊後也將依《槍砲彈藥刀械管制條例》、妨害公務罪嫌送辦。

郭姓嫌犯被帶回警局偵訊時表示，當時因為聽見門外女友大聲咆哮，以為是仇家尋仇，沒有聽見警方表明身份，所以才會持刀衝出並刺傷鄧姓偵查佐。

據悉，遭捅傷的37歲鄧姓偵查佐，從警專22期畢業，在6年輪調的調動之中，從大安分局偵查隊，調任中山分局偵查隊，8日因配合刑事局偵辦槍砲案件，沒想到竟遭郭嫌持刀刺傷。

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