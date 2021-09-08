快訊／塔利班組成新政府　阿富汗前總統道歉了

▲阿富汗前總統甘尼（Ashraf Ghani）。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

極端組織「塔利班」3日宣布建立阿富汗新政權後，7日宣布組建新政府並公布了「阿富汗伊斯蘭酋長國」的政府架構和部分政府官員名單。阿富汗前總統甘尼（Ashraf Ghani）在台灣時間8日晚間於推特上發布了長篇聲明，向所有的阿富汗人民致歉。

據悉，由塔利班組件的新政府，將由前外交部長和副總理穆罕默德•哈桑（Mullah Mohammad Hasan Akhund）擔任新任代理總理，他也是聯合國（UN）恐怖名單的一員。

甘尼在聲明中指出，對所有的阿富汗人民，尤其是士兵以及其家屬在過去40年所做的犧牲與貢獻，獻上深深的敬意與感謝，同時也對現狀表示，「我自己的篇章是以和我前面幾任總統類似的悲劇方式收場，而沒能以不同的方式結束，沒有確保阿富汗的穩定與繁榮，對此感到深深的抱歉，不過我對阿富汗人民的承諾是不曾有過動搖，它也將繼續指引著我的餘生」。