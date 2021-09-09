新北單親媽勒斃子女遭判死刑讓隋棠捲爭議　延押庭：每天服藥

▲新北市吳姓單親媽媽勒斃2幼子，一審判處死刑。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

新北市單親媽媽吳女因為長期獨自撫養6歲與7歲的子女，經濟困窘，2020年2月間，以安眠藥摻入果凍迷昏子女後勒殺，一審將她判處死刑，包含藝人隋棠、立委王婉諭等人均發表評論，引起爭議。案經上訴，高等法院8日審理她的延長羈押庭。她說目前固定看診，每日服藥，對續押沒有意見。

吳女（31歲）離婚後獨自撫養2名幼子，因長期的精神、經濟壓力，讓她想要帶著2名孩子共赴黃泉。案發前兩天，她帶孩子入住汽車旅館，以枕頭壓住孩子臉部口鼻失敗，又於兩天後再度行兇，她將安眠藥摻入果凍迷昏子女後勒殺，並於深夜傳Line給前夫告知「我走了，我去陪孩子們了，不然他們黃泉路上會孤單。」吳女自己也服用安眠藥等藥物，並飲用酒類而昏睡，前夫凌晨3時讀到訊息趕至汽車旅館，經破門後現2名幼子氣絕身亡，並由櫃台人員報警、將吳女送醫。

一審新北地方法院審理後，認為吳女殺害親生子女，「顯見其行為已是罪無可赦，不判處其死刑，有違天理，不足以彰顯公義，而且違反人民成立國家而與國家所訂的『社會契約』，亦即人民冀望對於所為是人神共憤且罪無可赦之徒判處死刑，將其永久隔離於社會，以儆來茲並藉此保障善良人民的權益的期待。」因此判處死刑。包含藝人隋棠、立委王婉諭等人，均對此事發表評論，引發社會爭議。

案經上訴，高等法院今年初首度開庭審理時，吳女突然痛哭失聲，表示是為了帶小孩一起去天上找外婆，所以才會共死。吳女接著說，很後悔殺死小孩，無法原諒自己；但因為一審判死刑度太重，她才決定上訴二審。

全案於8日再度針對吳女羈押程序，召開延長羈押庭。吳女表示，羈押期間每月都有固定看身心科，每天服用藥物，其餘「沒有要講的」。法官再問對於續押有無意見？吳女表示「沒有」。最後法官諭知候核辦，庭訊僅進行不到10分鐘就結束。