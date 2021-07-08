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社會 社會焦點 保障人權

14歲被遺棄又遭重大車禍　孤兒網路叫賣「加大增粗」法國鱷魚膏

▲▼線上購物。（圖／免費圖庫Pixabay）

▲黎男從2013年開始在網路販售禁藥，直到2018年才遭搜索。（圖／免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

自稱14歲就遭父母遺棄的黎男，從2013年起開始在雅虎奇摩拍賣網站，設立經營網路店鋪，販賣含有西藥成分的藤黃果膠囊及男性專用發育增大陰莖法國鱷魚膏等商品。因商品未取得台灣檢驗SGS認證，他竟自行偽造，4年多僅賺13萬餘元。士林地院依網際網路對公眾散布而犯詐欺取財未遂罪，處有期徒刑10月。

判決指出，黎男2013年9月到2018年5月8日止從中國大陸地區淘寶買進含有西藥成分的舒立輕、濃縮藤黃果膠囊等商品，且在他的經營的雅虎奇摩拍賣小舖「莉婕小舖」販賣，甚至宣稱這些商品可以改善腸道、不易形成體脂肪、塑身等醫療效能。

2017年起，他除了販賣含有西藥成分商品，再加賣男性專用陰莖增大的「法國鱷魚膏DEVELOPPE 」及大陸地區廠商珂浦生物科技公司製造的「左旋C補水原液」、「蝸牛原液」等商品，因這些商品並未取得台灣檢驗科技股份有限公司的SGS試報告驗證，他竟基於偽造文書犯行自行偽造SGS測試報告。

直到2017年11月19日、2018年3月27、28日，分別經台中市政府衛生局、高雄市政府衛生局在雅虎奇摩拍賣網站購得他店鋪商品且送驗，發現這些商品都未經SGS認證，經保安警察第七總隊第三大隊在2018年5月8日，持法院核發的搜索票前往他北市住家搜索。

審理時，黎男辯稱，「這些報告不是我或我請人偽造的，是騰拓日用品貿易公司、珂浦生物國際有限公司提供給」不僅如此他更在庭上上演悲情劇「我從14歲被父母遺棄，在2012年又發生重大車禍」、「長期身心飽受折磨」他表示因為這些原因，導致他無法辨識他的行為是違法，更稱自己也是受害者，不該遭處罰等辯詞。

▼黎男長達4年靠在網路上販賣未經SGS認證的商品謀生。（圖／pixabay）

血拼,買東西,購物,網購,網路購物,線上購物（圖／pixabay）

黎男從2013年9月29日至2018年5月4日長達4餘年期間，頻繁賣出這些商品，交易達130餘次，售出數量非小。且稱，我所販賣「美國原裝左旋肉鹼+ 藤黃果+0B 三合一低卡斷糖」商品，進貨價為每瓶新台幣150元，銷售價格為每瓶新台幣550 元、「湯姆生紐斯0B蛋白第二代濃縮」商品，進價是每瓶新台幣120元，銷售價格為每瓶新台幣920元；「醫美級專用推薦德國進口舒立輕新一代美體飲」商品，是網路淘寶商家送我的。

法官認，可見黎男所販售的商品除來源不明外，且多有無償取得，或以低價取得、高價售出的情形，足見黎男販售這些商品僅為獲取暴利，對於這些商品是否含有西藥成分或是對於人體健康是否有害毫不關心，再者，黎男只須向衛生福利部食品藥物管理署查證確認，即可發現這些商品所含成分應以藥品列管。

合議庭考量黎男犯罪動機、目的、手段，過失輸入、販賣禁藥及以偽造的報告、授權書等不實資訊刊登在網路上販售商品之時間甚長、數量及金額均非低，故審酌他提出領有清寒證明書及身心障礙證明、患有左側遠端尺骨橈骨關節脫位等疾病，仍以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財未遂罪，處有期徒刑10月不得易科罰金，且沒收犯罪所得13萬3086元。

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