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代書竟是酒駕累犯闖紅燈撞死人還肇逃　再撞車遭逮判刑定讞

▲桃園市大溪分局前廖姓偵查佐今年6月間因酒駕肇事被查獲，檢方依公共危險罪嫌起訴，廖也慘遭調職記大過處分。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲台南蔡姓代書酒駕撞死人，遭判刑定讞。此為示意圖。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

台南蔡姓代書，月收入高達15萬元，但他竟有酒駕習慣，多次判決定讞。他在2019年5月晚間，再度飲酒上路，結果闖紅燈撞上停等紅車的機車，造成一死一傷的慘劇。蔡男肇事後不但沒停車，還肇事逃逸，最後又撞上停在路邊的車輛，遭路人報警逮捕。一審將他判刑5年半，二審時他賠償家屬達成和解，改判有期徒刑3年半。全案再上訴，最高法院16日駁回上訴定讞。

判決指出，現年67歲的蔡男，2002年間就因為酒駕首度遭判刑定讞，當時就被吊銷駕照；但他不知悔改，多年來犯下多次酒駕案件遭判刑定讞。2019年5月5日晚上9點多，他在臺南市某酒店內飲用啤酒後，再度開車上路。行經永大路一段某路口時，貿然闖越紅燈，自後追撞在路口停等紅燈的普通重機車，造成機車上林姓騎士受傷、後座的詹姓乘客顱內出血併腦腫、顱底骨折、右側腦出血，送醫不治死亡。

蔡男肇事後非但沒有停車，還加速逃逸，於大灣東路與南興路口撞擊停放於路旁的小客車，才停住車輛。民眾發現後報警，警方到場逮捕蔡男，當場測得口中呼氣所含酒精成分每公升0.30毫克。檢方依照「酒駕致人於死」、「肇事逃逸」等罪，提起公訴。

一審法院將蔡男判處有期徒刑5年6月。案經上訴，二審台南高分院審理期間，蔡男賠償家屬597萬元，再加上強制險領取的350萬元，雙方達成和解。而台南高分院審酌，酒醉駕車之行為已嚴重威脅合法用路人之人身安全，並可能造成他人傷亡及衍生家庭悲劇，不僅政府、學校與媒體一再宣導或報導，警察機關亦雷厲風行取締，一般社會大眾更是深惡痛絕；但蔡男僅為圖一時方便，即枉顧法律禁止規範與公眾道路通行之安全，酒後駕駛汽車行駛公共道路上，並導致本件重大之傷亡，肇事後復逃逸，其犯罪情節嚴重；且其前曾因酒後駕車之公共危險案件，經法院判處罪刑及執行完畢，仍未能戒除惡習，足認蔡男漠視法紀與他人安危甚鉅。最後二審仍將他判刑3年6月。全案再上訴第三審，最高法院16日駁回上訴定讞，蔡男必須入監服刑。

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