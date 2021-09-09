埃及爸是Delta源頭？他推測「4大染疫劇本」　網一看發抖：太危險





▲板橋社區住戶前往檢疫所集中隔離。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者李佳蓉／綜合報導

幼兒園群聚染Delta燒進社區！究竟病毒從何來？前台大感染科醫師林氏璧昨（8）日推測，以埃及一家三口Ct值很高，相較其他家庭很低，直指板橋此社區可能是第一波現場。今日他再發文寫出4套劇本，認為「埃及爸爸」在上機前、搭飛機過程感染或在防疫旅館中感染機率較高。網友看完可能感染途徑分析文，驚喊「太危險了」。

如今感染源不明，加上埃及爸爸陰轉陽、Ct值高，有人把矛頭指向他可能是感染源頭，更好奇他在檢疫期間到底篩檢過幾次陰性？指揮官陳時中昨日回應，陰陰陽陽的狀況不是不可能，還要看他的家人與孩子的篩檢報告，並強調「不可以用目前訊息就判斷（埃及爸）是否為感染源，但時間序來說，也不排除不可能（將病毒帶進來）。」

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關於「陰轉陽、陰陰陽」如何防範？陳時中坦言很難避免發生，不可能把所有人關起來。不過這位埃及爸爸的基因定序尚未出來，陳時中認為，說他把病毒來進來，有點言之過早。

▲板橋爆發幼兒園群聚，鄰近該幼兒園的新埔國小宣布幼兒園部分停課14天，小學部分預防性停課3天。（圖／記者湯興漢攝）

前台大感染科醫師林氏璧今日也在粉專《日本自助旅遊中毒者》PO文「Delta確認進入社區 是埃及爸爸傳進來的嗎？4套劇本！」案16160為30多歲埃及籍男子，未打過新冠疫苗，8/4自埃及來台探親，持搭機3日內檢驗陰性證明，入境機場採檢結果為陰性，至防疫旅館檢疫，8/16檢疫期滿前採檢結果也為陰性，9/6因曾接觸確診者，8日確診、已有抗體。

林氏璧也寫出「埃及爸可能染疫時間點」4套劇本，第一，可能由他從境外帶入，他在埃及上機前或搭機過程中感染，3日內檢驗還有Day0的PCR陰性因還沒發病；於Day12、14快篩和PCR都偽陰性，或是他潛伏期超過14天。他於8/16出關、病毒量變高具有傳染力，而後妻子與小孩於8/25發病、傳進幼兒園。

劇本2可能是社區中另有Delta感染鏈，埃及爸爸也在台灣遭受感染；至於劇本3，林氏璧認為，埃及爸爸為感染後期的「陰陽人」，和此事件無關，這情形應該只有IgG抗體。

▲板橋千人社區篩出2確診。（圖／記者徐政璿攝）

最後一套劇本則是「埃及爸爸是在防疫旅館中受感染的」。林氏璧分析，過去曾有一例於上海機場返台後的台商也發生過，他認為應該去看同時間入住防疫旅管者有無Delta確診者，比對序列，員工也可檢驗PCR和抗體，以及針對環境進行採檢。

林氏璧坦言，要確認Delta破口從何來，可能還是要靠基因定序，但病毒量太低者有可能會定序不出來，劇本1、2、4應該能測到IgM/IgG抗體都有，「我個人覺得劇本1和4比較有可能」，也反問網友們「你們覺得呢？」

網友也一面倒猜，「覺得1最大 ，4其次 ！1的狀況之前就有」、「希望是1如果是2就更可怕」、「1可能性最高，環境間接感染的機率還是比不上潛伏期可能高達21天以上的delta」、「我覺得是1」；但也有人認為，「現實應該是2，但台灣人想聽到的是1」、「我覺得是4」、「如果是4那就太危險了，還是1好了」。