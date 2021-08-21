嘉義商人8千多萬泰達幣遭駭！急報案凍結帳戶「已損失千萬」





▲「泰達幣」是一種將加密貨幣與法定貨幣美元掛鈎的虛擬貨幣。（示意圖／翻攝網路）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義一名劉姓商人的投資帳戶於今年7月間遭駭客入侵，其存放在雲端錢包內的300多萬美元泰達幣（約8395萬元台幣）被移轉到他人錢包。劉男報警後，目前泰達幣公司已協助暫時凍結駭客帳戶，但約50萬美元的泰達幣已被領出，另外250萬美元泰達幣則被凍結，尚未領出。至於詳細情況，仍待調查釐清。

據悉，劉男因生意需求，有開設泰達幣帳戶，日前其客戶將300多萬美元轉換成泰達幣，存入他所開設的2個美國泰達幣公司雲端帳戶錢包，而信箱、帳號密碼等資訊，須由劉男本人以及核心幹部保管，故若要移動錢包內泰達幣，公司將寄送認證碼至原始信箱，確認後方可移動交易。

然而，今年7月上旬，劉男卻發現該帳戶因不明原因遭人多次移轉，懷疑是駭客所為，他便聯繫美國泰達幣管理公司，要求凍結駭客帳戶，無奈對方要求須有正式報案資料才可凍結，因此他趕緊向警方報案，並請刑事局國際科協助，泰達幣公司才暫時凍結駭客帳戶。

據了解，凍結帳戶之前，劉男戶頭內的50萬美元泰達幣已遭到分次提領，另外250萬美元泰達幣則是被凍結，尚未領出。對此，警方低調表示，劉男可能在密碼設定時就被駭，而報案地點雖然在嘉義，惟詳細狀況，仍待刑事局國際科調查釐清。