16歲少年遭8人持刀圍毆！　反殺一人被判「入獄10年」

▲16歲少年遭8人持刀圍毆，反殺一人被判刑10年。（圖／PIXABAY）



記者柯振中／綜合報導

江西省吉安市16歲的吳姓男子遭到8人圍毆，情急之下持刀反擊，導致1人死亡、2人受傷。當地法院一審判決，吳男犯下故意傷害罪、聚眾鬥毆罪等罪嫌，數罪併罰之下，判處10年有期徒刑，引起許多議論，當地檢察院對判決不服，決定提起抗訴，目前全案仍在偵辦當中。

綜合陸媒報導，吳男2020年5月8日住在吉安安福縣的一家旅館，王姓男子等8人凌晨突然闖入，拿著砍柴刀、匕首等凶器，威脅吳姓男子，並開始對吳男拳打腳踢。

吳男情急之下，掏出折疊水果刀反擊，過程當中刺中其中一名羅姓男子的腹部，導致羅男搶救無效身亡，另外還有2人受到輕傷。

吳男被依照故意傷害罪、聚眾鬥毆罪等罪起訴，安福縣人民法院5月判決，吳男犯下故意傷害、聚眾鬥毆罪等罪，數罪併罰之下，判處10年有期徒刑。

▼吳男住在飯店內，8人突然闖入毆打。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

對此，安福縣人民檢察院認為，法院的判決存在量刑錯誤，吳男尚未成年，適用刑罰明顯不當、量刑畸重，對判決提起抗訴。

吳男的辯護律師楊濤表示，8人以「忘帶房卡」為由，要求房務人員打開房門，在吳男完全沒有防備的狀況下闖入，手上拿著柴刀、匕首等刀具，對吳男拳打腳踢，吳男的生命受到緊迫性、現實性的危險，短短4、5分鐘內，沒辦法判斷，對方會不會拿刀砍人，因此在左手被打傷以後，奮力反擊，保護自己的性命。

楊濤指出，不能因為事後發現，參與圍毆的人員沒有動刀攻擊，就否定對方會使用刀具攻擊的可能性，「一個小小的房間裡，自己的隱秘空間被七八個成年人入侵，而且是持鋼管焊接的柴刀、匕首，這個時候他的生命已經受到了嚴重的威脅。」目前全案仍在審理當中，由於吳男尚未成年，因此審理過程不公開，判決出爐才會公布。

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