15歲學生校內四肢變形亡！「頸部15cm勒痕」衣服口袋全撕爛

▲15歲學生墜樓亡，父親懷疑死因不單純。（示意圖／翻攝自pixabay，並非當事人）

記者鄭思楠／綜合報導

河南一父親近日在網路控訴，去年12月2日晚上接到通知，自己上高一的兒子被送往醫院，次日凌晨搶救無效去世，事後被警方認定符合高墜死亡特徵。校方發布情況說明稱，晚自習後，保全巡查中看到孩子肢體變形躺在地面，便送醫搶救。但父親表示，他發現兒子遺體身上有多處傷痕，頸部有一條長達15公分的弧形勒痕，且衣服兩側口袋全部撕爛。

據《極目新聞》報導，近日，父親在微博發文稱，他15歲的兒子，在南陽市第三完全學校上高一。去年12月2日晚上，他接到兒子班導師電話稱，兒子已被送往醫院。3日凌晨，父親接到醫生通知稱，兒子經搶救無效不幸去世。

父親回憶稱，他發現兒子身上有多處傷痕，下巴處掉了一塊皮，還有一處月牙形的傷，像手指摳過一般，頸部有一條長達15公分的弧形勒痕，頭頂正中央的頭皮有撞擊外傷和頭發脫落。更讓父親覺得奇怪的是，當時兒子穿的是校服，衣服兩側口袋全部撕爛，衣服正中間還有一條長約25公分的口子。

去年12月10日，南陽市第三完全學校高中部就此事發布情況說明。該情況說明稱，12月2日，老師在晚自習期間，未發現張姓學生身體等各方面有異常。放學後，保全對校園巡查過程中看到孩子身體異常躺在地面，便立即通知學校相關人員，並送往醫院進行救治，後因搶救無效，心臟停止跳動。

8月23日，父親表示，對孩子身上的傷痕等處有疑問，但前幾天收到了通知，此事不予立案。此前，他多次提出要求，想看到孩子的屍檢報告，但至今沒有看到，只被警方告知「符合高墜死亡特征」。

對此，南陽市教育局一位負責處理此事的工作人員回應，死者父親對於公安機關不予立案的決定，不是很認可，「經過調查，孩子身上的傷痕及衣服破爛情況系高空墜樓後的現象，公安機關就死者每一處傷痕都有結論，並且找了兩套與死者身穿一樣的校服進行測試，系失足墜樓，墜樓前未與他人發生毆打。」

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