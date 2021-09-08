▲新北土石流自主防災社區2.0，新莊雙鳳里26日實兵演練。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局推動土石流自主防災社區2.0，2021年規劃執行26處土石流自主防災社區兵棋推演與4處實作演練，其中新莊區雙鳳里長潘素娥積極號召里民參與，已於8月29日完成兵棋推演，將於9月26日舉辦實作演練，讓民眾模擬災害現況，並實際演練疏散撤離流程。

新莊區雙鳳里內有四條土石流潛勢溪流錯縱分布，由熱心的潘素娥里長夫婦憑藉強大號召力，邀請里民熱情參與社區事務。里長夫婦皆專職於里內事務，指出社區本來就有巡守隊等社區組織，自主防災社區中除了警戒班、引導班、收容班、疏散班之外，還有自行組成餐飲班，藉由社區中央餐廚為里民提供優質餐點。

▲新莊區雙鳳里潘素娥里長夫婦憑藉強大號召力，邀請里民熱情參與社區事務。

里長潘素娥指出，防災並不是臨時召集的課程，而是生活的一部分，藉由平時巡查土石流潛勢溪流現況，定期聚會分享防災經驗，配合新北市農業局於8月29日舉辦兵棋推演，在里長與講師共同帶領下，將防災融入每位隊員心中。

農業局表示，自主防災社區是新北市防災推動的重點，自2018年起已於73個村里執行兵棋推演，18里執行實作演練，農業局協助建立里內的自主向心力，強化社區防災知能。因應新冠肺炎來襲，自主防災社區兵推及演練也落實防疫作為，如戴口罩、量體溫、手部消毒、社交距離、工作人員及講師戴雙罩，禁止現場飲食等，在防災同時也做好防疫。

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