「請收拾起疫情趨緩後的鬆懈態度」　柯文哲：北市會嚴格稽查防疫

▲柯文哲提出Delta因應策略。（圖／翻攝柯文哲臉書）



記者杜冠霖／台北報導

中央流行疫情指揮中心8日公布新北幼兒園群聚基因定序結果，確定感染Delta病毒，且與機師群的基因定序不同，對此，台北市長柯文哲表示，Delta入侵臺灣社區是預料之中的事，因為台灣不可能永遠鎖國，「讓我們一起堅持理性、務實、科學，我們終究會找出與疫情共存的途徑。」

對於Delta疫情，柯文哲表示，有很多人覺得恐慌，但要請大家不要害怕，雖然delta傳播力更強，但它的致死率與重症比例並沒有特別高，「況且經過五、六月份那次艱困的戰役，雙北乃至全台灣的防疫能量已經更強了。」

柯文哲指出，面對疫情的新常態，要用理性、務實、科學的態度，視疫情狀況與風險程度去調整，在防疫和經濟之間取一個平衡，在臺北市尚未出現Delta確診者之前，仍會維持二級管制，但要落實各個防疫規定，「身為臺北市長，我必須衡量得失，求取市民的最大利益。」

對於北市防疫整備，柯文哲表示，北市府的防疫整備已經啟動，包含增加疫調人力、防疫專責病房、防疫計程車與防疫專責旅館等，「也要呼籲大家，請收拾起在疫情趨緩之後鬆懈的態度，好好落實二級警戒防疫規範與實聯制，我們會嚴格稽查。」