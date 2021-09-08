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嚴堵Delta進校園！教育部建議各大學「開學前2周」線上授課

▲▼高教專題搭配示意照。高教崩壞、高教、大學校園、大學生、高等教育、台大、台大校門（圖／記者季相儒攝）

▲教育部建議各大學，開學後先實施線上授課。（圖／ETtoday資料照）

記者崔至雲／台北報導

大專校院下周一（13日）起陸續開學，教育部長潘文忠今（8日）建議各校，開學後先實施線上授課，避免連假期間師生大規模跨區移動。台師大今日下午決議，開學前3周線上授課、台科大前2周線上，台大則是鼓勵老師前2周線上，實做課要做好防疫措施。

潘文忠今天在部務會報中提醒，針對部分中秋連假前開學的學校，建議採取開學時間不變，但以線上遠距為原則來規畫，待連假結束後，再進行實體課程，避免學生遇到中秋連假南北大移動。

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根據各校公布資訊顯示，成功大學、中興大學、中央大學、政治大學等校都已陸續宣布開學後先採遠距。成大表示，9月15日至10月1日推動「全面課程線上教學演練」，授課教師已預先公告線上教學方式，為線上教學準備， 10月4日起，會在依照指揮中心的規範恢復上課。

台大指出，開學前二周的課程，實體（80人以下）及線上並存，但鼓勵與建議所有老師都採線上教學。台師大也在今天下午決議，為因應加強防疫工作，配合加退選時間，並避開雙十連假人潮流動，開學前三周（9/22～10/12）將全面線上授課。

文大也宣布，即將開始的新學期，上課以實體與線上分流教學為主，部分課程則視學生人數與教室容量，採全實體或全遠距上課。

根據教育部公告的大專校院開學防疫指引，大學若要採實體授課，應符合以下四點規定，包括「室內維持安全社交距離(2.25平方米/人)且人數上限80人；採固定座位、固定成員方式進行，並落實實聯制；上課時師生應全程佩戴口罩且落實手部消毒，上課期間禁止飲食；教室應保持通風良好及定時清消」，否則要採用線上授課。
 

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