埃及爸「入境台灣」有多嚴格？　王浩宇曝：平均5天就篩檢1次

▲台灣的入境檢疫規定，已經是世界前幾名的嚴格。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者林彥臣／綜合報導

幼兒園群聚確認是中鏢Delta病毒株，目前感染原未明，有人把矛頭指向這位埃及爸爸恐是破口，更好奇他在檢疫期間到底篩檢過幾次陰性？對此前桃園市議員王浩宇臉書發文表示，台灣的隔離檢疫標準已經是世界前幾名的嚴格，埃及爸爸隔離檢疫期間，平均每5天就會篩檢1次。

王浩宇發文指出， 發現不是機師造成破口後，國民黨、民眾黨支持者開始卸責，說是台灣邊境管制不夠嚴格，又要陳時中下台，但真的是這樣嗎？

王浩宇以埃及爸爸為例，入境後須居家隔離14天，此外，入境時PCR、解除隔離時PCR，中間還得自行快篩一次，也就是平均五天就會被篩檢一次，這樣的頻率在全世界都是非常嚴格的，台灣的隔離時間也相較於歐美國家更嚴格。

▲王浩宇表示，以埃及爸為例，入境時平均每5天就篩檢1次，示意圖非當事人。（圖／路透）



王浩宇說，事實上，比台灣更嚴格的越南等國，將入境隔離時間拉長到21天，最終仍難以阻止Delta病毒入侵，政策以失敗告終，再隔離更久？ 已經沒有國家可以承受這樣的管制成本，剩下的只有鎖國一個選擇，但台灣根本無法承擔。

王浩宇強調，各國雖然無法禁止公民、持永久居留證者入境，但台灣對外國人的入境管制已經非常嚴格，嚴格到在彭博的防疫排名殿後，他們一邊又拿這個排名攻擊陳時中，一邊又希望台灣可以加嚴邊境管制，講白了就是什麼都不懂只是為反對而反對而已。

王浩宇說，Delta 終究會進來，零確診不可能永遠維持，我們該做好的是快點去打疫苗、配合防疫規定、不小心有破口就盡快匡列、隔離，噴口水是最沒用的。

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