Delta來勢洶洶！北市下午召開緊急會議　黃珊珊：將啟動4項整備計畫

▲黃珊珊提出北市防疫三大原則。（圖／翻攝黃珊珊臉書）



記者杜冠霖／台北報導

中央流行疫情指揮中心8日公布新北幼兒園群聚基因定序結果，確定感染Delta病毒，且與機師群的基因定序不同，台北副市長黃珊珊表示，北市也已經用最快的速度完成準備，也將啟動4項整備計畫。

黃珊珊表示，雙北是共同生活圈，今天下午自己立刻召集相關局處召開緊急會議，把所有作戰裝備重新盤點一次，有了上一波疫情的經驗，北市府在這幾週內逐步調整，「更重要的是制定未來規劃，把遇到疫情時需要啟動的相關作業規劃好，只要病毒一來，我們就能馬上啟動。」

黃珊珊指出，雖然目前台北市還沒有Delta的確診者，但這段時間的防疫作為還是要確實，戴口罩、勤洗手、保持社交距離這些基本功千萬不能忘，北市也將啟動4項整備計畫，啟動疫調備援人力、防疫計程車從原有的100台，備援到200台、專責病房從現有372床，兩天可達到700床，七天可達到1421床、防疫旅館量能將視疫情狀況逐步擴充。

面對Delta病毒，黃珊珊表示，希望大家不要太過恐慌，雖然Delta潛伏期較長、傳播力較高，但有了過去三個月疫情的實戰經驗，「我相信系統、制度已經建立，我們不再慌亂，只要完整落實防疫作為，大家一起團結同心對抗疫情，這一次一定也能撐過去，加油！」