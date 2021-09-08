打高端被視為「未打疫苗組」禁入工地！　他見公告傻了：被排擠

▲高端疫苗保護力未知，圖為示意圖。（圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

國產高端疫苗8月23日開始在台灣施打，第一週就有60萬人接種，除了總統蔡英文帶頭施打，和許多民進黨政治人物也臉書秀出打高端的照片，不過，大家對於高端疫苗的保護力仍有疑慮，一名網友就表示，公司將施打高端的員工，歸類為「未施打疫苗」的族群，禁止進入特地區域，貼文引發網友討論。

原PO在PTT發文，朋友傳來公司群組的聊天視截圖，上面寫道「各工班注意：疫情日漸升起，車輛回公司一定要全車消毒，未施打疫苗者以及打高端者，暫時不要進入疫區施工，除非有客訴或是急件必須施工，非必要請勿進入疫區施工，請各班配合」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO看到完後超驚訝，公司竟然將打高端的員工視為「未施打疫苗的人」，並限制禁止進入特定場所，「打高端被排擠怎麼辦？這是不是可以檢舉職場霸凌呀，有沒有八卦？」

▲打高端的人被視為「未打疫苗」。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，引起網友熱議，「這是歧視吧，政府信用有差到這程度嗎」、「老闆先知」、「實事求是，不知道保護力的東西」、「符合邏輯阿，就沒數據的東西」、「老闆一定覺得大概沒防護力，如果中更麻煩」、「可以正大光明摸魚了？」但也有網友表示，「排擠打高端也沒違法，公司自己有自己管理方式，又不犯法」。

不過，本站稍早報導《四叉貓打高端「抗體數據」公開！結論11字網服了：證明不是食鹽水》，網路紅人四叉貓（劉宇）日前接種高端疫苗，如今已經滿15天，他在臉書公開抗體檢驗結果，IgG數值是 35.4 AU/mL，「我有產生抗體，但數值偏低」。

