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打高端被視為「未打疫苗組」禁入工地！　他見公告傻了：被排擠

▲▼高端疫苗今日開放施打,台北長庚醫院團隊於台北田徑場設立大型疫苗接種站為民眾施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,國產疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮 。（圖／記者李毓康攝）

▲高端疫苗保護力未知，圖為示意圖。（圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

國產高端疫苗8月23日開始在台灣施打，第一週就有60萬人接種，除了總統蔡英文帶頭施打，和許多民進黨政治人物也臉書秀出打高端的照片，不過，大家對於高端疫苗的保護力仍有疑慮，一名網友就表示，公司將施打高端的員工，歸類為「未施打疫苗」的族群，禁止進入特地區域，貼文引發網友討論。

原PO在PTT發文，朋友傳來公司群組的聊天視截圖，上面寫道「各工班注意：疫情日漸升起，車輛回公司一定要全車消毒，未施打疫苗者以及打高端者，暫時不要進入疫區施工，除非有客訴或是急件必須施工，非必要請勿進入疫區施工，請各班配合」。

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原PO看到完後超驚訝，公司竟然將打高端的員工視為「未施打疫苗的人」，並限制禁止進入特定場所，「打高端被排擠怎麼辦？這是不是可以檢舉職場霸凌呀，有沒有八卦？」

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲打高端的人被視為「未打疫苗」。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，引起網友熱議，「這是歧視吧，政府信用有差到這程度嗎」、「老闆先知」、「實事求是，不知道保護力的東西」、「符合邏輯阿，就沒數據的東西」、「老闆一定覺得大概沒防護力，如果中更麻煩」、「可以正大光明摸魚了？」但也有網友表示，「排擠打高端也沒違法，公司自己有自己管理方式，又不犯法」。

不過，本站稍早報導《四叉貓打高端「抗體數據」公開！結論11字網服了：證明不是食鹽水》，網路紅人四叉貓（劉宇）日前接種高端疫苗，如今已經滿15天，他在臉書公開抗體檢驗結果，IgG數值是 35.4 AU/mL，「我有產生抗體，但數值偏低」。
 

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