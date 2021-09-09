四叉貓「驗高端抗體」11字結論！權威醫打臉做錯2件事

▲四叉貓在打完第一劑後自費驗抗體，結果不如預期。（示意圖／路透）

記者李佳蓉／綜合報導

高端疫苗開打後效果備受質疑！網紅四叉貓（劉宇）日前接種高端，如今已滿15天，他在臉書公開抗體檢驗結果，數據顯示有產生抗體，但效果不如預期的好，打完第二劑會再驗一次。資深媒體人趙少康也質疑高端抗體值太低，所以無法抵抗新冠病毒。對此，台大權威醫李秉穎打臉「打第一劑驗抗體沒有用」，且不同實驗室所做的中和性抗體，無法比較。

四叉貓在臉書表示，他8月23日到禾馨診所接種高端疫苗第一劑，相隔15天於9月7日抽血驗抗體，「檢驗所出的報表單位不一定相同，所以不能直接比數值要先看單位」，他驗出來的IgG數值是 35.4 AU/mL，代表身體已出現抗體，「我有產生抗體但數值偏低」，參考數值要50以上才夠，需接種2劑才能達到這數值。

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針對此事，趙少康也在臉書發文質疑「打高端第一劑有用嗎？網紅四叉貓打了高端疫苗，15天後花1200元去禾馨診所抽血檢查抗體， 結果IgG抗體值是35.4，小於50都是negative， 等於沒受過病毒感染。」稱四叉貓體內未產生有意義抗體，無法抵抗新冠病毒。他也痛批衛福部、食藥署及高端未及早坦白告知60多萬名施打者，非常不誠實又不道德。

▲台大權威醫李秉穎。（圖／指揮中心提供）

台大權威醫師李秉穎接受周玉蔻專訪時直言，「打第一劑去驗抗體是完全沒有意義的！」並舉先前機組員打完2劑疫苗後，仍有7人不會產生抗體，「難道你說7人沒抗體，這疫苗都不能用嗎？他們打2劑了都驗不到，這是個人體質就沒有抗體，不能怪疫苗啊！」

李秉穎接著說，看抗體得以群體資料為主，而非單看一個人資料。此外，「抗體不能隨便相比」，同樣一個中和性抗體，不同實驗室做出來結果都不一樣，他以台灣中研院還有醫學中心，所做出來的數值即相差好幾倍，因為實驗流程不太一樣，使得效價也不同，不能隨便相比。

至於四叉貓自費驗抗體，李秉穎認為，「就是驗些酵素免疫分析法的抗體，而不會去驗中和性抗體，（中和性抗體）必須由P3實驗室，不是一般檢驗單位可以做的；你用酵素免疫分析法做的抗體，它的單位完全跟中和性抗體不一樣，不能互相比較。」