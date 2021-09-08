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高市早苗宣布參選自民黨總裁　挑戰成為日本第一位女首相

▲▼ 日本前總務大臣高市早苗（Sanae Takaichi）。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本前總務大臣高市早苗為奈良第2選區眾議員，屬自民黨無派系黨員。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

日本前總務大臣高市早苗（Sanae Takaichi）8日當地下午4時召開記者會，正式宣布競選自民黨總裁，挑戰成為日本第一位女首相。這也是繼2008年時任眾議員小池百合子以來，再一次有女性議員參選自民黨總裁。

高市早苗說，她懷著保衛日本的責任以及開創未來的覺悟，正式表態參選，「國家終極使命就是守護國民生命財產安全，守護領土、領海、領空和陸地資源，以及捍衛國家主權名譽，我將竭盡全力完成此一使命。」

高市早苗進一步說明「日本經濟強韌化計畫」的3支箭，分別是貨幣寬鬆政策、緊急情況下的機動財政支出，以及包括防衛能力、災難應對能力在內的大膽危機管理投資等。

現任日本首相菅義偉3日已表態不會出馬角逐自民黨下任總裁。如今接任3大熱門人選除了高市早苗之外，還有行政改革大臣河野太郎以及自民黨前幹事長石破茂，形成三方競爭局面。但依據《全日本新聞網》上周獨家報導，石破茂有意放棄參選，改為支持行政改革大臣河野太郎。

自民黨總裁選舉預計17日公告，並於29日投開票。因自民黨在參眾兩院皆掌多數席次，因此新一任總裁也將被指名為新任首相。

►日本「疫苗大臣」角逐下屆首相　河野太郎爆夯民調奪冠！
►有望成日本首位女首相！　安倍晉三表態支持「無派系」高市早苗

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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