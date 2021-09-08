南韓「超前佈署」搶買新冠口服藥　傳與美國默克藥廠協商

▲南韓計畫11月推行「與病毒共存」，著重降低死亡率與住院率，屆時新冠口服治療藥可發揮功效。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

隨著南韓國內新冠疫苗接種覆蓋率突破60%，眼看即將於中秋節（추석，南韓稱秋夕）連假前達成突破7成的目標，南韓政府今（8）日對外證實，正與美國默克藥廠展開協商，計畫預先採購該藥廠研發的新冠口服藥物，為預計於11月推行的「與新冠病毒共存」體制做準備。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，南韓中央防疫對策本部危機溝通組長高宰英（고재영，音譯）於8日下午的記者團說明會表示，「目前（南韓）政府正與國際藥廠協商新冠口服藥優先採購，原則下協商的事項不得對外公開，一旦之後完成簽約，將與對方討論對外公開協商事項的範圍。」

報導指出，南韓政府在今年追加編列的預算中，編入了1萬8千人的口服新冠治療藥物的費用，明年更預計追加編入2萬人的新冠口服治療藥物費用，合計共為3萬8千人。目前南韓政府正全力推動與美國默克藥廠（Merck）協商優先購買1萬8千人份的新冠口服治療藥，預計最快默克藥廠會於今年10月向美國食藥局（FDA）提出緊急使用申請。

另外，南韓政府還同時與輝瑞、羅氏（Roche）等國際藥廠進行新冠口服治療藥物預先採購協商，在全球展開新冠治療藥物採購競爭前提早布局。

南韓政府認為，現行的社交距離防疫政策的效力正在降低，除了新冠病毒持續變種，民眾對於長久以來的防疫開始產生疲乏也是主要因素之一，因此唯有尋求「與病毒共存」（With Corona），才能減少對自營業者的傷害與反彈，並在經濟與防疫之間找出平衡，在降低死亡率、住院率上，新冠口服治療藥物能發揮明顯功效。

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