北韓「防疫失責」朴正天回歸　年輕鷹派接總參謀長：恐加深對南韓威脅

▲北韓高官在金正恩獨特的領導思維下，頻頻進行大換血。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）即將於明（9）日迎接建政73周年的國慶日，近來平壤美林飛行場更被發現集結大批軍隊與武器，似乎在為閱兵儀式做準備。為此，北韓政壇也迎來人事上的變更，先前曾因「防疫失責」而遭最高領導人金正恩降等的朴正天被選上勞動黨政治局常務委員，頂替李炳哲，成為「最高權力5人幫」之一。

朴正天原本是人民軍的總參謀長，該職位由林光日（림광일）接替。據悉，林光日又被稱為「金正恩身旁的男人」，早在金正日執政時期，便隨同準備接班工作的金正恩巡視軍方設施，其在對南韓的態度上行事強硬，被南韓軍方與情報當局指控為主導2015年木箱地雷爆炸事件的主謀。

根據北韓黨務機關報《勞動新聞》昨（7）日報導，朝鮮勞動黨中央委員會政治局將朴正天選為勞動黨政治局常務委員，正式取代李炳折的地位，與國務委員長金正恩、最高人民會議常任委員長崔龍海、勞動黨組織書記趙甬元、內閣總理金德訓並列為「北韓最高權力5人幫」。

▼勞動黨中央委員會書記朴正天。（圖／達志影像）

▲朝鮮人民軍總參謀長林光日。（圖／達志影像）

南韓《朝鮮日報》指出，李炳哲原本在北韓軍隊內呼風喚雨，是權力序列的第一把交椅，然而金正恩卻於今年6月29日在會議上罕見動怒，表示國內防疫出現「重大危機」，李炳哲因此被從政治局常務委員名單中拔除，還與朴正天一同被降等至副手，只不過如今朴正天重新回歸到最高權力顛峰，但卻不見失勢的李炳哲。

另外，林光日今年56歲，卻一舉成為人民軍的總參謀長。對此熟稔北韓的消息人士表示，「北韓軍隊的高齡化問題十分嚴重，然而年僅50多歲的林光日卻能成為參謀總長，顯見金正恩對林光日的高度信任。隨著林光日成為參謀總長，無形中提高了北韓向南韓展開軍事挑釁的可能性。」

►北韓恐在「2天後」大規模閱兵！戰機深夜平壤試飛 南韓承認不平靜

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast