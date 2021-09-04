有望成日本首位女首相！　安倍晉三表態支持「無派系」高市早苗

▲高市早苗曾任總務大臣，是史上在任時間最長的總務大臣。（圖／高市早苗官網、路透）



記者王佩翊／編譯

日本執政黨自民黨總裁選舉即將於29日進行投開票作業，首相菅義偉3日已表態不會出馬角逐下任黨魁，而行政改革大臣河野太郎也在3日向黨內大佬、副首相麻生太郎表達參選意願。前首相安倍晉三則是親自致電給先前宣布參選的高市早苗，表示將會支持對方。安倍已經向黨內最大派系的細田派幹部尋求對高市早苗的支持。

隨著菅義偉閃電宣布不參與黨魁選舉，此次自民黨總裁選舉可能陷入一場混戰。前首相安倍晉三原先已經表態支持菅義偉連任，如今隨著菅義偉確定不出馬，安倍評估情勢後，決定支持前總務大臣高市早苗。自民黨魁選舉參選條件之一正是要召集20名推薦人，這原本對身為無派系黨員的高市早苗而言是一大難題，但如今獲得安倍的支持，距離參選又更近一步了。

不僅如此，安倍晉三還向自民黨內部最大派系的細田派幹部徵求對高市早苗的支持。安倍晉三3日親自致電高市表達支持意願。

另一方面，行政改革大臣河野太郎向副首相兼財政大臣麻生太郎表態參選後，便開始徵集20名推薦人。據悉，他將名單鎖定在年輕議員，希望能攏絡新生代黨員的支持。而首相菅義偉也已經向周遭幕僚表達支持河野的意願。

事實上，河野太郎隸屬麻生派系，原本2020年安倍晉三因病請辭時，河野就有意參選，但卻遭到麻生太郎勸退，如今考慮到各方情勢，麻生才會點頭答應。

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