廚師被分手嗆「拿命來換」　狂殺女友母！1刀切斷肩關節放血致死

▲27歲黃恩家因不滿詹姓女友要分手，持刀刺殺女友母親陳婦，推傷女友阿嬤，及持刀畫傷女友，被台南地院判刑15年6月。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

27歲黃恩家因不滿詹姓女友要分手，持刀侵入女友住處欲找對方談判，因被女友母親陳婦發現，黃嫌竟持刀刺殺陳婦多刀，逃逸時還推傷女友阿嬤、持刀畫傷女友，全案依殺人等罪嫌起訴後，台南地院3日下午以黃男無前科、患有精神病、有悔意、間接故意殺人等理由，判刑15年6月，可上訴。

判決資料指出，黃恩家犯恐嚇危害安全罪，處有期徒刑4月，如易科罰金，以新台幣1仟元折算1日；又犯無故侵入他人住宅罪，處有期徒刑3月，如易科罰金，以新台幣1仟元折算1日；又犯殺人罪，處有期徒刑15年；又犯傷害罪，處有期徒刑5月，如易科罰金，以新台幣1仟元折算壹日；又犯傷害罪，處有期徒刑8月。就得易科罰金部分，應執行有期徒刑9月，如易科罰金，以新台幣1仟元折算1日；就不得易科罰金部分，應執行有期徒刑15年6月。

黃恩家因工作認識詹女後衍生感情糾紛，因詹女欲結束彼此感情關係，黃恩家為使詹女感到害怕而回心轉意，於2021年3月16日，在不詳地點，接續以通訊軟體MESSENGER、LINE傳送：「你現在堅持想結束，我就毀掉，你敢賭嗎；今天我要你的命你也能接受是不是；你只有繼續的餘地，想結束拿命來換...我乾脆一槍把你斃了不就完事；你不要，我就讓你活不了今天」等內容之訊息予詹女，而以此加害生命之詞句恐嚇，致詹女心生畏懼。

黃恩家因詹女避不聯絡，3月25日上午7時許，攜帶鋼刀1把（刀長29.5公分）至詹女住處，利用大門未鎖之機會，侵入詹女住處，走上2樓通往3樓之樓梯間躲藏，同日上午7時30分許，改至3樓樓梯口躲藏，為詹女之母陳女上三樓時發現，黃恩家為迅速逃離該處並免遭陳婦攔阻，以右手持鋼刀正面攻擊陳婦，致陳婦左臉頰及左頸、下顎之割傷。

黃男在陳婦轉身往樓下逃跑時，為免陳婦在前而減緩逃離之速度，並避免他人聽見陳婦之呼叫前來圍捕，竟以右手持鋼刀自陳婦背後連續朝右肩背部及右背部刺下，致陳婦受有右肩背及右背部之穿刺傷害，其中一刀刺進陳婦之右肩背部，切過肩關節並切斷肱動脈，造成右側腋窩皮下出血18乘8公分。陳婦送醫急救宣告不治死亡。

黃男於下二樓時，撞見因聽聞陳婦叫聲而出房察看之詹女之祖母，黃男出拳攻擊詹姓老婦，致跌倒在地左頭皮撕裂傷、左臉撕裂傷、牙齒脫位、右手挫傷等傷害。

黃男到一樓時發現詹女，為免詹女對外聯絡並離去，基於恐嚇危害安全、強制、傷害之犯意，以鋼刀抵住詹女頸部並強行取走其手機，復對詹女恐嚇稱：這一切都是妳逼我的等語，而以此強暴方式妨害詹女自由離去及使用行動電話之權利，並以上開加害生命、身體之事恐嚇詹女，詹女並因此受有前頸部擦傷之傷害。

後因詹女擔心陳婦生命安全，要求黃恩家交付行動電話以聯絡消防局派遣救護車前來救護陳婦後，乘隙致電其黃姓前夫求救，黃姓前夫到場與黃恩家周旋時，於乘機撥打電話向警方報案；員警趕至現場後，於同日上午8時13分許，在現場附近之一處圖書館前逮捕黃恩家，並當場扣得鋼刀1把。

被告於開庭時坦承有恐嚇危害安全、傷害、強制等犯行犯行，否認有殺人之犯意，但被告不思以理性方式處理感情糾紛，竟揚言殺人以恐嚇被害人詹女，並持刀侵入被害人住處恐嚇被害人詹女並成傷，且為迅速逃離持刀刺擊手無寸鐵之被害人陳婦、揮拳毆打被害人詹姓老婦，造成被害人一死一傷，造成被害人家屬恐懼及難以平復之傷痛，並危害公共安全及社會秩序至深且鉅，足認其惡性非輕，造成之損害極重，實應予以嚴懲。

惟法官兼衡被告黃男年紀尚輕、無科刑紀錄、患有精神疾病，與被害人之關係，及自陳未婚，有2個未成年的小孩，被羈押前擔任廚師，犯後有表達賠償及悔改之意，因被害人詹女、詹姓老婦、陳婦家屬均表示無和解意願，至今未和解，就殺害陳婦部分，屬「間接故意」，檢察官就殺人部分具體求處無期徒刑稍嫌過重，而判刑15年6月。

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