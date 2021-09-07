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社會 社會焦點 保障人權

哥哥爬窗進屋開門卻慘遭割喉死　兇手竟是弟弟！二審判15年

▲▼殺人,謀殺,命案。（圖／CFP）

▲男子殺害哥哥後，開後門逃亡，二審仍判15年。此為示意圖。（圖／CFP）

記者吳銘峯／台北報導

桃園市徐姓男子與哥哥不睦，去年1月間，徐男將家中鐵門斷電後在屋內呼呼大睡。父母、哥哥返家後，無法進入，哥哥從氣窗攀爬入屋開門，與男子吵架，最後竟被男子持利器割頸身亡。男子犯案後穿著血衣從後門逃離，又躲到汽車旅館呼呼大睡。一審將徐男判刑15年，案經上訴，高院二審7日仍判刑15年。可上訴。

判決指出，徐男（37歲）有思覺失調症，平日陪著父母在市場賣菜，大三歲的哥哥也在市場工作。但哥哥認為徐男工作不認真，2人不睦許久。案發於去年1月中，哥哥與父母外出用餐，返回家中的透天厝時，發現家中鐵門竟被斷電，不能打開，不得其門而入。哥哥懷疑是弟弟搞鬼，從二樓氣窗爬入屋內。

不過父母在屋外等候許久，還是不見哥哥前來開門，父母直覺有異，又打電話請鎖匠開門進入，赫見哥哥已經倒在2樓客廳地板，滿地鮮血。警消人員到場後，發現哥哥早已死亡多時，而他頸部有數道不規則的傷痕，研判是主動脈被利刃所割，導致大出血而死亡。事發後弟弟卻不見蹤影，檢警根據監視器畫面，案發當晚，在距離家裡不遠的汽車旅館中，逮捕正在呼呼大睡的男子，男子當時身上還穿著血衣。男子對案發過程推說不知，但檢方認為他涉有重嫌，提起公訴。

一審法院審理後，釐清事實經過，認為徐男當時將鐵門斷電，並在屋內呼呼大睡，哥哥爬窗進門後，吵醒弟弟，2人發生爭執，男子取出利刃，殺害哥哥，而後逃逸。考量徐男長期受精神疾病所苦，生活不佳，另外父母也幫徐男求情，最後一審法院依照「家暴殺人罪」將徐男判刑15年。

案件上訴第二審，高等法院審理時，徐男的父母、姐姐均出庭，向法院求情。徐男父母也說，雖然發生這種事情很難過，但手心手背都是肉，請求法院不要對徐男判處極刑。全案於7日宣判，高院駁回上訴，還是將徐男判處有期徒刑15年。可上訴。

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