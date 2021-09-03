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交往3個月被甩「怒刺女友媽8刀」奪命　今審結將宣判

▲27歲黃恩家因不滿詹姓女友要分手，持刀侵入女友住處欲找對方談判時，因被女友母親陳婦發現，黃嫌竟持刀刺殺陳婦多刀，推傷女友阿嬤，及持刀畫傷女友，被台南地院判刑15年6月。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲27歲黃恩家因不滿詹姓女友要分手，持刀侵入女友住處欲找對方談判時，因被女友母親陳婦發現，黃嫌竟持刀刺殺陳婦多刀，推傷女友阿嬤，及持刀畫傷女友，被台南地院判刑15年6月。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

27歲黃恩家因不滿詹姓女友要分手，持刀侵入女友住處欲找對方談判時，因被女友母親陳婦發現，黃嫌竟涉嫌持刀刺殺陳婦多刀，逃逸時還推傷女友阿嬤，及持刀畫傷女友，因女友前夫上前制止黃嫌，黃嫌迅速逃逸，仍被佳里分局逮獲，全案依殺人等罪嫌起訴，台南地院3日下午判決黃男有期徒刑15年月，可上訴。

據了解，27歲黃姓嫌犯與29歲詹姓女友交往約3個月，詹女與前夫育有2年幼子女，離婚後仍同居在一起，和詹女阿嬤合住在台南市佳里區1棟透天厝內，詹女住3樓，詹女的父母則住在斜對面。

黃嫌與詹女鬧分手，黃嫌2021年3月25日上午7時許，持刀到詹家要與女友談判，因詹家大門沒鎖，黃嫌直上3樓要找詹女，但詹女當時不在3樓，黃嫌沒見到詹女，反而碰見詹女母親53歲陳姓婦人，雙方發生爭執後，黃嫌涉嫌持預藏的水果刀砍殺詹女母親陳婦，隨後下樓逃逸時，在2樓碰到詹女阿嬤查看，竟涉嫌推撞詹女阿嬤，逃到1樓時適遇詹女，即持刀架住詹女脖子，造成詹女頸部輕微劃傷。

此時詹女前夫剛好返家發現，上前制止黃嫌，雙方發生肢體衝突，在拉扯中黃嫌手機掉落地上，詹女馬上撿起來打電話報案，黃嫌奪門而逃，詹女前夫則是一路尾追黃嫌，台南市佳里分局警方據報迅速馳抵，在案發現場附近約150公尺的蕭壠文化園區內，將黃嫌逮捕，並查扣作案水果刀。

▲27歲黃恩家因不滿詹姓女友要分手，持刀侵入女友住處欲找對方談判時，因被女友母親陳婦發現，黃嫌竟持刀刺殺陳婦多刀，推傷女友阿嬤，及持刀畫傷女友，被台南地院判刑15年6月。（圖／記者林悅翻攝，下同）

佳里分局警方表示，被害人陳姓婦人倒在屋內一樓浴室門前，陳婦左臉頰、右肩等多處刀傷，詹姓阿嬤臉部受傷及2顆牙齒斷裂，警方馬上通報消防局出動救護車，將2人送往佳里奇美醫院急救，但陳婦因傷勢嚴重，醫院急救無效宣告不治身亡，詹姓阿嬤住院治療。全案依殺人、妨害自由、傷害等罪嫌送辦。

黃嫌於警詢時及檢察官訊問時辯稱，他不是故意要刺傷被害人，他有推她跟用拳頭打她，他也不清楚當時有沒有握著刀，他當時很緊張，把被害人往牆壁推就跑下樓；我原本是要去找詹女講話，想求她給他重新開始的機會，會帶鋼刀是打算要自殺，因為他從小就會有想死的情緒，有看過精神科，行為時控制與辨識能力低於一般水準，但我沒有想要傷害別人等語。

但檢方調查黃嫌與詹女之對話截圖所示，黃嫌與詹女感情糾紛，即曾多次以要殺害詹女與其小孩之語句恐嚇詹女，顯見黃嫌會攜帶鋼刀前往詹女住處，乃是為對屋內之人行兇，而非如其所稱是為了自殺。且黃嫌於恐嚇訊息中已稱：「你因為說你想結束，我因為你這句話無理智的取你的性命你也無所謂是不是」，顯知取人性命係錯誤之行為，更知以「無理智」等詞為己開脫，其辨識不法之能力全無問題，而後續之殺人、傷害行為更均僅係其恐嚇內容之實現，而非不能控制自己行為所致結果。

▲27歲黃恩家因不滿詹姓女友要分手，持刀侵入女友住處欲找對方談判時，因被女友母親陳婦發現，黃嫌竟持刀刺殺陳婦多刀，推傷女友阿嬤，及持刀畫傷女友，被台南地院判刑15年6月。（圖／記者林悅翻攝，下同）

被害人正面左、右兩側均受有傷害，全身共有8處刀傷，顯非單一攻擊所能造成，是被告曾數度持刀攻擊被害人頭部、肩頸等重要部位之事實，昭然可知。再依詹女證詞可知，被告下至二樓時係自後追趕發出慘叫之被害人，並非如其所稱在前逃逸；另依刑案現場照片所示，被害人出血量甚大，現場血跡四濺，被告不可能未注意到被害人已大量流血。是被告於殺人案發時，對自己持刀攻擊被害人頭部、頸部、肩部等致命部位之事應有充分之認識並決意為之，方能自被害人正面以上述方式猛力刺殺，並於其負傷逃走並發出慘叫時仍在後追趕不捨，而非如常人於發生意外時所為般將其送醫救護。被告係預謀殺人，於刺殺被害人時主觀上亦顯然具有殺人犯意，且無刑法第19條所示之不罰或減刑事由。

黃嫌所為，係犯刑法殺人罪、傷害、恐嚇危安、侵入住居等罪嫌，對被害人及詹女所犯意各別行為互殊，侵害法益亦不同，均請予分論併罰。黃嫌只因侵入行為遭被害人發現，即以鋼刀刺殺前無深仇大恨之被害人，縱見其大量出血，仍持刀自後追殺不捨；於遭老邁而無威脅性之詹姓被害人發現後，竟出手將其打傷在地，繼續下樓並持刀恐嚇、傷害詹女，輕蔑他人之生命、身體、安全法益與個人自主性，惡性重大，手段兇殘，且犯後對自身犯行均避重就輕、妄圖卸責，僅在無法抵賴時方才部分吐實，全無悔意，態度惡劣。況住家乃個人生活最核心親密之場所，企求此處可庇護自己免於風雨吹打、危險侵害，無非常人最卑微亦最合理的願望，黃嫌竟闖入被害人住家，刺殺身為母親、兒媳之被害人，屋內血跡斑斑，怵目驚心，而告訴人2人於案後仍須居住於該處，睹物思人，所受傷痛無以言喻，除對被害人、告訴人及其家屬均造成無法磨滅之深沉傷害外，更對大眾之法安全感施以重創，若不對被告處以重刑，無以平復法秩序所受震撼，請刑庭從重量處無期徒刑，並宣告褫奪公權終身，以使被告與外界隔絕，並儆效尤。 惟法官判決有期徒刑 1 5年6月，可上訴。

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