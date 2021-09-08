幼兒染疫重症率低傳染力強　醫最怕1症狀2關鍵分辨

記者黃翊婷／綜合報導

新北幼兒園群聚感染累計已有16人確診，其中10人為幼童，台大兒童醫院院長黃立民表示，幼兒染疫雖然大多為輕症，卻是很好的傳染者，這波疫情至少要觀察一個月。疾病管制署預防接種諮詢小組召集人李秉穎也提醒，幼兒感染新冠病毒症狀與成人相似，但最怕出現多發性系統發炎症候群，也就是全身血管發炎，若引起栓塞，塞在腦部是最危險的。

▲幼兒是否感染新冠病毒，還要考慮接觸史和地緣關係這兩大關鍵。（資料照／記者陳以昇攝）

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台大兒童醫院院長黃立民7日談到新北幼兒院群聚案，坦言現在群聚脈絡還不清楚，初步推估有兩種可能性，其一是教師夫妻先罹病，再傳染給小朋友，第二種則是小朋友先罹病再傳染給老師、幼兒園其他小朋友。

黃立民表示，幼兒染疫雖然大多為輕症，病毒量不高，卻是很好的傳染者，所以這波疫情至少要觀察兩個潛伏期，大約是一個月，是否需要停課，可以先等疫調釐清後再決定，民眾也要有認知，再怎麼防範病毒仍會進入，有個案不用太緊張，只要沒有重症、死亡，就沒有關係。

▲李秉穎認為幼兒染疫重症率低，但要注意多發性系統發炎症候群。（圖／指揮中心提供）

此外，疾病管制署預防接種諮詢小組召集人、台大兒童醫院小兒部主治醫師李秉穎，7日接受電視節目《年代向錢看》採訪時談到，在0到18歲的族群中，新冠病毒的重症、死亡比率，1歲以下嬰兒跟17、18歲的青少年是比較高的，2至4歲的孩子大多都是輕症，但有一種很特別的「多發性系統發炎症候群」，有點像所謂的川崎病，身體自體免疫激化後會引起心臟併發症，不過，總體來說，幼兒染疫的重症比例不是特別高。

李秉穎說，幼兒感染新冠病毒的症狀與成人相似，腹瀉的比例較高一些，大概高出10多％，大部分還是以呼吸道症狀為主，只是幼兒無法準確表達嗅味覺異常、喉嚨痛等症狀，加上大多數症狀跟一般感冒一樣，無法單從症狀嚴重程度判斷，還要加上接觸史和地緣關係這兩點考慮，家長們若有懷疑就要去做檢驗，「因為現在是有社區感染的風險。」

最後，對於幼兒染疫可能會有哪些後遺症，李秉穎表示，幼兒出現後遺症的機會比較低，但有一些報告說，會像成人一樣留下長期咳嗽等症狀，比較重要的是，新冠病毒會造成血管發炎、血栓形成，也就是前面提到的「多發性系統發炎症候群」，這是全身血管發炎，有一定的死亡率，假如引起栓塞，就要看栓塞的部位，塞在腦部是最危險的。