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「這條尾巴下藏了Delta」　醫喊仍可清零！因多這項防疫利器

記者陳俊宏／綜合報導

新北幼兒園爆出有16人確診，外界也擔心會不會是Delta印度變種病毒，而基因定序結果預計今天（8日）出爐。對此，衛福部草屯療養院醫師沈政男表示，疫情邁入新階段，一則以憂一則以喜，以台灣的非藥物防疫強度，加上疫苗，即使來到了Delta階段，還是可以清零，因現在台灣多了一個防疫利器疫苗覆蓋率，「至於什麼中秋烤不烤肉，拜託，我去年就講了，你今年一樣無法跨年啦。」

7日新增8例本土，其中5例屬於幼兒園群聚。沈政男在臉書指出，指揮中心指揮官陳時中說，新北某幼兒園群聚的基因定序結果可能是Delta，若果如此，那麼，台灣一揮別Alpha，隨即進入了Delta疫情階段。

沈政男寫道，有專家說「幼兒感染看Ct值沒有用，因為一定高」，是嗎，「我已經打臉專家20次了，就再打一次吧。你去查論文可以輕易發現，幼兒的鼻咽採檢Ct值跟小孩與成人沒有顯著差別。」

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▼陳時中說，新北某幼兒園群聚的基因定序結果可能是Delta。（圖／指揮中心提供）

▲▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

「但你一聽到專家兩字，就腿軟了。疫情改變世界，其中之一就是：凡事都要求證，不要迷信權威。」沈政男說，「但你可以迷信我，因為，我都是以實證為根據」，即使不看幼兒，你去看家長的Ct值可以發現，最大值已達29，可見此一群聚至少已經傳了幾個禮拜了。

沈政男表示，你再看老師的Ct值小於家長，可見源頭應該是某位家長，然後藉由幼兒傳給其他家長；只是，家長有沒有把病毒傳到社區？傳播規模如何？應該是大家最擔心的事，還好，目前匡列了幾百人，初步檢驗結果就是十幾人感染。

沈政男指出，現在已經在驗感染者與接觸者的抗體，這代表什麼？你看Ct值35.8那例幼兒，一定是別的幼兒傳給他，但上游那例很可能已經驗不到病毒了，只能驗抗體；從傳染幾個禮拜，目前已感染16例來看，雖然是Delta，但R值並不大，很可能被防疫手段壓在1-2之間。

沈政男說，R值約1-2的另一個證據是近一個月來，雙北案例也呈現零星增加狀態，歸零幾天又冒出新增，一直有一個尾巴拉在後頭斷不掉；其實，如果說Delta在一個月前就已進入新北某幼兒園，那麼，近一個月來的新北新增，很可能也是Delta。

▼沈政男認為，即使來到了Delta階段，還是可以清零！（圖／記者周宸亘攝）

▲▼淡水,淡水老街,觀光景點,人潮,微解封,人潮洶湧。（圖／記者周宸亘攝）

沈政男分析，也就是說，先前的Alpha以R=0.6的速度下降，到了新增個位數以後，竟然停了下來，拉出一個又臭又長的尾巴，當時不知是怎麼回事，現在可以看出，原來這條尾巴底下藏了另一隻病毒Delta啊；所以說，Delta在大家走出三級警戒，開始開心內用的時候，悄悄進到社區了，竟然，在不知不覺中，大家已經防了Delta一個月了。

「Delta進來，讓人擔心，但無意識地防了一個月，疫情也沒有失控，甚至社區只有零星案例，卻是令人可以稍稍放心之處。」沈政男表示，一則以憂，一則以喜，就是這個意思。

沈政男表示，新北已說如果確定是Delta，那麼將會取消內用，甚至也建議中央升回三級，這樣的考慮對不對？從某幼兒園持續有新增案例來看，代表現有防疫強度雖可壓抑病毒，但無法消滅它們，勢必要採取強度更高的手段，至於要升高到什麼層級，他先前就已提議，內用恐怕要重新檢討；三級呢？就看新增案例狀況，必要時當然也不能排除。

沈政男寫道，還好，比起6月的屏東Delta，現在台灣多了一個防疫利器「疫苗覆蓋率」；某幼兒園疫情至今沒有造成嚴重社區傳播，恐怕疫苗發揮了一些保護力，「你說，嘿，幼兒園老師打了一劑莫德納，還是被感染！沒錯，不要說打一劑，即使打兩劑莫德納，如果你不戴好戴滿口罩，突破性感染還是很高。」

▼沈政男說，還好台灣人至今幾乎都能戴上口罩，須知疫苗保護力數據跟非藥物防疫手段有關。（圖／記者林敬旻攝）

▲新冠肺炎疫情趨緩，搭乘公車、高鐵等大眾運輸仍要配合戴口罩。（圖／記者林敬旻攝）

沈政男指出，還好台灣人至今幾乎都能戴上口罩，須知疫苗保護力數據跟非藥物防疫手段有關，國外的突破率是他們打了兩劑以後就不願戴口罩之下，所得到的數據，但台灣人不會這樣；你去看《紐約時報》，他們的專家竟然說，5、6人如果都打過疫苗，促膝長談可以不戴口罩，千萬不要啊！不要聽信歐美的防疫觀念啊！

沈政男說，進入Delta階段以後，最重要的防疫主軸，依然是一定要將病毒圍堵到一隻不剩，連一隻都不可以容許存在；打了疫苗，繼續戴口罩，繼續拉出社交距離，就是要把病毒清光！疫調匡列與隔離的用意也是如此。

沈政男認為，以台灣的非藥物防疫強度，加上疫苗，即使來到了Delta階段，還是可以清零！即使不能清零，在過程裡不放鬆地壓制病毒，才能保住防疫成果，不至於失控，「至於什麼中秋烤不烤肉，拜託，我去年就講了，你今年一樣無法跨年啦。」

▼新北幼兒園群聚案16人關聯圖。（點圖可放大／指揮中心提供）

▲▼0907北部某幼兒園確診個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）

沈政男表示，如果說Delta已經進來一個月，那麼，很巧地，跟紐西蘭幾乎是同時被攻破社區防線，但你看紐西蘭目前每日仍有新增20餘例，而且必須四級封城，原因就出他們後來幾乎都不戴口罩了。

沈政男提到，真的，謹慎一點，寧嚴勿鬆，大家一起把這波Delta疫情搞定，確定沒事以後再來放鬆，會比較妥當；如果說Delta已經進來一個月，那麼，破口何在？他先前已說，紐西蘭與新加坡的邊防都是完美無缺，照樣讓Delta漏進來。

沈政男指出，但你不能由此推論Alpha，說是Alpha當初也是多點突破，因為，兩隻變種的戰鬥力並不一樣，「大家把安全帶繫好，最好也把安全帽戴上，前方是病毒三角洲，大家勇敢往前衝！」

►本文獲得沈政男醫師授權。

►飯店窗外有長頸鹿經過！

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