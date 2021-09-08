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視訊裸愛「我硬了」　牛仔褲大廠前營運長曖昧好友嫩妻代價曝

記者黃宥寧／台北報導

牛仔褲代工大廠如興紡織公司前談姓營運長2019年勾搭上劉姓哥們嫩妻，更全裸視訊。陳姓嫩妻視訊裡向談男嬌嗔稱「你的肌肉真的很好看」，談也回「你的奶真的很好看」等鹹濕對話。談男因害怕見面遭麻吉發現，竟闖哥們辦公室刪除監視器畫面，綠光罩頂的劉男憤而提告，士林地院審結依妨害電腦判拘役55日，可易科罰金5萬5000元。

俗話說「朋友妻不可戲」，從事中古車行劉姓男子（50歲）2019年向媒體爆料，時任如興紡織談姓營運長（51歲）好哥們竟勾搭上與他結婚8年的32歲陳姓嫩妻。劉憤怒指出，雙方在2019年5月份一同去進香，但沒想到妻子卻與麻吉大搞曖昧後，不斷吵著要和他離婚，同年6月他發現家裡監視器畫面遭刪除心中起疑，才開始在房間內裝錄音設備蒐證，結果竟錄到雙方大談視訊電愛。

▲▼如興營運長談子暢遭踢爆視訊網愛友人妻子。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲談姓營運長遭踢爆視訊網愛友人妻子。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）

綠光罩頂的劉男分別在同年6月30日及7月1日聽到2人進行視訊通話，妻向談表示「摸你奶」，談自然回「摸你奶，讓我再看一次、看一下」、妻又說「你這樣看一下就硬」、談則曖昧回「硬了」，又回「我們真的很變態，每天都要看一下對方裸體」等鹹濕對話。

談男為避免自己和哥們的陳姓嫩妻私下見面被劉男發現，竟在2019年6月20日晚間7時許，到劉男位於北市2樓辦公室，未經劉男同意，擅自操作監視器的滑鼠，把1個月前的監視器影像檔案全刪除，結果好巧不巧，劉男發現監視器影像疑被人刪除，瀏覽監視器系統自動保留刪除前1分鐘畫面，最後身影竟是好哥們談男，慘遭伴侶、好友背叛的他決定提告。

談男偵查時矢口否認，辯稱「我以前就常去他家，當時辦公室裡面確實只有他跟陳女」，他進一步解釋，當時他有朝右邊看，但不記得為什麼要往右邊看，也不記得有用監視器系統的滑鼠。聽到好哥們這樣的辯詞，劉男直接打臉表示，系統會自動保存刪除前1分鐘畫面，而畫面就是談男本人。

▲▼如興營運長談子暢遭踢爆視訊網愛友人妻子。（圖／記者邱中岳翻攝）

法官勘驗監視器畫面隨身碟及譯文，談男在刪除畫面當下有往監視系螢幕方向觀看，並表示「殺掉，確定殺掉了」及「我把它的磁碟重新播過了，這樣子比較快」。

法官審酌談男雖有意與劉姓麻吉進行調解，但劉表明並無調解的意願，由於至今尚未能與劉姓麻吉和解，並獲得諒解，依無故刪除他人電腦電磁紀錄罪，處拘役55日，可易科罰金5萬5000元。

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