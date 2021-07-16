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高雄男打莫德納後猝死！指揮中心證實剛通報　接種疫苗後死亡增7例

▲▼0709指揮中心記者會,發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

高雄傳出一名65歲男子接種莫德納疫苗猝死，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今日表示，該案剛剛才通報進來，不是今天的個案；而今日新增7起接種疫苗後死亡個案，當中有4人接種莫德納。

指揮中心昨日公布新冠疫苗接種24萬2,274人次，其中AZ接種7,566人次(第1劑接種1,871人次，第2劑接種5,695人次)，莫德納接種 23萬4,708人次(第 1 劑接種 228,748 人次，第 2 劑接種 5,960 人次)。

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截至目前為止，累計接種 460萬3,639 人次，AZ接種202萬6,683 人次，莫德納接種 257萬6,956 人次，接種人口涵蓋率 19.14%，劑次人口比19.60%。

至於疫苗接種後死亡不良事件通報，高雄一名65歲男子昨上午接種莫德納疫苗，下午在家時卻突然倒地不起，送醫仍宣告不治，是高雄第二起施打完莫德納疫苗的死亡案例。莊人祥表示，該案才剛通報，不在今天統計公布的個案中。

至於昨天新增的部份，莊人祥說明，有3例接種AZ後死亡個案，分別是1女2男，年齡為48歲至88歲間，為疫苗接種後 5 日至 29 日間發生；同期間新增4例莫德納疫苗接種後發生死亡不良事件，是2女2男，年齡為66歲至80歲間，為疫苗接種後當天至13日間發生。

▲▼疫苗接種相關數據統計。（圖／指揮中心提供）

▲疫苗不良反應通報統計。（圖／指揮中心提供）※點圖放大

▲▼疫苗接種相關數據統計。（圖／指揮中心提供）

▲疫苗接種人次累計。（圖／指揮中心提供）※點圖放大

▲▼疫苗接種相關數據統計。（圖／指揮中心提供）

▲各縣市疫苗配送及施打數。（圖／指揮中心提供）※點圖放大

▲▼疫苗接種相關數據統計。（圖／指揮中心提供）

▲65歲以上疫苗接種人數。（圖／指揮中心提供）※點圖放大

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