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台南2起打莫德納疫苗死亡案　「心血管疾病致死」家屬不願解剖

▲台南市中西區及永康區傳出疑為施打莫德納疫苗送醫不治身亡，經檢察官會同法醫相驗，2案均係心血管疾病致死。（圖／示意圖，記者林悅翻攝）

▲台南市中西區及永康區傳出疑為施打莫德納疫苗送醫不治身亡，經檢察官會同法醫相驗，2案均係心血管疾病致死。（圖／示意圖，記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市中西區、永康區，分別傳出65歲莊姓男子及70歲劉姓婦人，疑施打莫德納疫苗出現不良反應死亡案，經台南地檢署檢察官會同法醫相驗，兩案均係心血管疾病致死，家屬不願解剖，對死因沒有意見，相驗後交家屬辦理善事相關事宜。

台南地檢署襄閱主任檢察官林仲斌表示，2起疑似施打莫德納疫苗猝死案，經檢警會同法醫相驗，於12日中午時分完成2案相驗，死因均是心血管疾病致死，經法醫向家屬說明後，家屬不願解剖，亦對死因沒有意見，相驗後遺體交家屬辦理善後相關事宜。

65歲莊姓男子7月10日上午前往疫苗施打站接種莫德納疫苗，11日在家表示胸痛、呼吸困難後失去意識，下午2時6分送醫搶救，但人已無生命跡象，經插管、壓胸、電擊，給藥後曾短暫回復心跳，但仍無法維持生命跡象，延至下午3時20分不幸宣告不治。家屬對死因有意見，懷疑是施打莫德納疫苗的不良反應，依法報請檢察官相驗。

另名台南永康區70歲劉姓婦人，11日上午施打完莫德納疫苗返家後，下午1時30分許因為頭暈上樓休息，直到下午5時許才被兒子發現其倒臥床邊，且明顯失去生命跡象，警消獲報後緊急將其送往醫院救治，但經15分鐘的搶救之後，該名婦人仍宣告不治。據了解，劉女近期無出國史及無感冒發燒、呼吸道等症狀，本身有高血壓病史，而家屬懷疑死因與施打疫苗相關，而報請檢察官相驗。

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