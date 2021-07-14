猝死和疫苗有關？台大醫曝「關鍵30分鐘」：是否出現急性過敏

▲先前曾出現疫苗「緩打潮」。（圖／記者黃克翔攝）

實習記者巫彥臻／台北報導

指揮中心先前開放高齡者優先接種疫苗，卻因施打後頻傳死亡案例而出現「緩打潮」，雖說政府出面說明死亡應與疫苗無關，但仍有長者因此而卻步。不過台大醫院感染科醫師謝思民表示，接種後猝死其實不一定和疫苗有關，真正能直接判定是疫苗導致猝死的，是出現急性過敏狀況，但這狀況通常會在接種後30分鐘就發生。

醫師謝思民在節目《新聞挖挖哇》指出，一般民眾接收到猝死消息，都會直接認為和疫苗有關，但其實並非如此，因為不論哪個年齡層，本來就有一定比率會因各種原因死亡，就像一個人死前喝了水，但你不會覺得他是因喝水而猝死一樣，所以要判斷死因是否和疫苗有關，需要進一步去做臨床研究、病理分析。

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▲謝思民表示，每個年齡層本來就有一定比例的民眾會死亡。（圖／翻攝自新聞挖挖哇YouTube）

謝醫師在節目中也解釋，目前能直接判定因疫苗猝死的案例，通常是有「急性過敏」的患者，但這種個案通常會在注射完的30分鐘內發作，不會到第2或第3天才出現，「會發生就是在前30分鐘，不會發生之後也不會發生」，這就是為什麼打完疫苗，醫護人員都會建議在原地休息與觀察至少30分鐘。

▲謝思民指出，若因疫苗產生急性過敏，會在打完30分鐘內出現嚴重不適。（圖／翻攝自新聞挖挖哇YouTube）

謝醫師也指出，國外報導有因打mRNA疫苗易造成心肌炎，AZ也有血栓的狀況，但通常不會在接種後1個禮拜內發生，通常需要1-4個禮拜觀察，因此目前宣導接種後的30天之內，有持續頭痛、胸痛、腹痛、肌肉痠痛或不明原因，就要盡快就醫，給專業評估與分析自己會不會有血栓的問題。