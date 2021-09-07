台灣畫家梁丹丰病逝享壽86歲　學生悼：我們的航空母艦⋯永眠了

▲台灣水彩畫家暨作家梁丹丰。（圖／銘傳大學建築系梁銘剛副教授提供）

記者林育綾／綜合報導

台灣水彩畫家、作家梁丹丰在昨（6）日傍晚過世，享壽86歲。她在生前被學生比喻為是「航空母艦」，一生曾歷經戰亂、艱困，晚年經歷病痛之後「永遠的休眠了」，而她的繪畫足跡踏遍全世界，有城市和自然風景，更經常將水彩畫與旅遊心得搭配成散文，在台灣是女性自助旅遊和繪畫寫生早期的實踐者。

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▲畫家梁丹丰過世。（圖／銘傳大學提供）

梁丹丰生前曾經任教銘傳大學設計系，一名校友在臉書「在銘傳大學校友總會」社團發布消息提到，「今天一早就傳來令人難過的消息，深受設計學子敬愛的梁丹丰老師於9月6日下午6:44分離開我們優雅的遠行了！」貼文描述，「老師數十年對銘傳人的指導與照顧，相信將會永遠留存在大家的心裡」。

許多曾經的學生也紛紛留言「梁老師！值得懷念的老師！」、「難過，我敬愛的梁老師」、「梁老師溫暖的叮囑和微笑，在我們徬徨求的求學生涯中點亮一盞星光⋯親愛的老師，謝謝您！願您如溫暖的風，徜徉美好的淨土⋯」。

▲▼台灣水彩畫家暨作家梁丹丰專長旅遊寫生。（圖／銘傳大學建築系梁銘剛副教授提供）

根據《非池中藝術網》敘述，梁丹丰是台灣知名畫家與散文作家， 曾於杭州藝專就讀，後移居永和，曾任教於銘傳大學設計學院，文化大學和國立藝專美術系教授，曾獲得第16屆國家文藝類最佳創作獎（散文創作）。

而梁丹丰專長旅遊寫生，繪畫足跡廣遍世界，除了知名城市，她也畫荒野自然等偏僻角落，經常會將水彩畫與旅遊心得搭配而成散文集，在台灣是女性自助旅遊和繪畫寫生早期的實踐者，經常在世界各地辦展，多為旅行路上所紀錄創作的水彩畫和素描，曾獲「國家文藝獎」等諸多獎項。

▲台灣水彩畫家暨作家梁丹丰，生前繪畫足跡廣遍世界。（圖／銘傳大學建築系梁銘剛副教授提供）