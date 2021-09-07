執行署台南分署法拍國庫入帳1380萬餘元　華廈2戶850萬拍出

▲行政執行署台南分署配合法務部行政執行署聯合拍賣日，總計拍出5筆土地、建物3筆，另拍出3部汽車等，拍賣價金為1380萬餘元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

行政執行署台南分署配合法務部行政執行署聯合拍賣日，9月7日下午3時起，在台南分署二樓拍賣室及一樓中庭登場，總計拍出5筆土地、建物3筆，另拍出3部汽車、古玉貔貅、盆栽、高爾夫球組、3C用品等，總計拍賣價金為新台幣1380萬164元。

７日聯合拍賣會拍賣最高價的標的物分別是位於南區中華西路一段華廈2戶，本次為第3次拍賣程序，底價分別為387萬元及315萬1千元，經行政執行官開標後分別以435萬9999元及413萬9999元拍出。動產部分，2003年份BMW 大七，因該車輛尚欠稅罰達12餘萬元，最後以3萬7000元拍出，至於2014年份TOYOTA ALTIS汽車，由於該車輛僅滯欠燃料費及違罰合計1萬4600元，吸引民眾競標，但是最後仍因出價未達底價而流標，下次將進行第2次拍賣，直接下殺5折起，請有興趣民眾持續關注。

台南分署表示，７日仍在第2級疫情警戒期間，為遵守防疫規定，聯合拍賣會只能縮小規模舉辦，僅開放100位應買人登記領取號碼牌入場（每一張號碼牌允許一位應買人入場），並配合實聯制、量測體溫、保持適當距離等防疫措施。

台南分署提醒，為配合行政執行署123聯合拍賣日活動，將持續推出物超所值的拍賣物件，供民眾撿好康。相關的拍賣訊息，請民眾密切注意台南分署的官網及FB。

「中秋好禮」＊維多麗亞酒廣式月餅提貨券