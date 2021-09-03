漏開發票欠國庫484萬　物流老闆領光銀行6千萬…淒涼下場不忍視

記者陳豐德／新北報導

某物流業公司因為欠繳所得稅與罰鍰共計484萬餘元，前負責人鄭姓男子還想脫產，從公司帳戶提領近6千萬元後，又變更負責人企圖卸責，堅決不繳納欠稅及罰鍰，行政執行官2日向新北地院聲請管收，法官裁定准予管收3個月，讓鄭男後悔莫及。

▲物流公司前負責人鄭姓男子被法院裁定管收3個月。（圖／記者陳豐德翻攝）



39歲的鄭姓男子擔任物流公司負責人時，2014年至2015年間被國稅局查獲銷售勞務合計2400萬餘元，卻漏開統一發票及漏報銷售額，被追課2014年營業稅罰鍰，以及2014年至2016年所得稅與罰鍰，共計400多萬元；但因為正男沒有如期繳納，國稅局移送新北分署執行後，只在鄭男銀行存款徵得13萬，仍欠484萬多元。

行政執行官調查，國稅局二度通知鄭男查帳，但鄭男均置之不理，還陸續從公司銀行帳戶提領現金多達20筆共近6千萬元，公司停業後又變更負責人打算卸責。行政執行官通知鄭男2日到場履行及報告資金流向，鄭男聲稱提6千多萬出來是給付廠商的貨款，並推託說欠稅及罰鍰應該要讓接手之負責人清償，拒絕提出清償計畫。

執行官當日隨即向新北地方法院聲請管收，法官於審理後，認定鄭男「顯有履行義務之可能，故不履行」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分」的狀況，裁定准予管收3個月。

法務務執行署新北分署宣導，公司負責人在解任前，具有報告及拘提、管收、限制住居之原因者，於解任後，仍得命其履行義務或拘提、管收、限制住居。新北分署呼籲公司負責人自動繳納欠稅及罰鍰，切勿心存僥倖，企圖以變更負責人方式卸責，以免遭受拘提、管收及限制出境、出海之強制處分。

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