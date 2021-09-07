助理小妹改用平台訂便當！她怨貴35元批「偷懶」　網轟：哪間鳥公司

▲原Po抱怨，因使用外送平台訂餐的關係，讓原本100元的便當直接變135元。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者高琳景／綜合報導

自從有了外送平台，上班族中午買餐、或是工作忙沒時間出門，都只要滑一下手機，美味餐點就送上門，但也因為方便的關係，需額外多付外送費等等費用。不過一名網友抱怨，公司助理小妹為了自己方便，開始用外送平台來訂餐，但因為一個便當比原本貴35元，讓她忍不住直呼「還偷懶，真的很瞎！」

一名女網友在PTT女孩板以「人資不打電話訂便當叫Uber Eats」為題發文，表示公司助理小妹以前都會打電話訂便當，但不知道從啥時開始，對方似乎嘗到Uber Eats的甜頭，開始用丟表單的方式，讓大家按一按，餐點就自動送來。

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原Po進一步表示，因為是用平台訂餐的關係，原本僅需100元的雞腿飯，現在要135元，認為「助理小妹為了讓自己方便，全公司20人訂，等於要多付掉700元。」讓她忍不住抱怨，「妳的工作不就是要訂便當？還偷懶真的是很瞎，一個便當貴35元，大家還會想訂嗎？」

貼文曝光後，網友們一面倒痛批「你不會自己去買哦？過太爽」、「好心幫忙訂便當不是她的義務」、「已經麻煩別人了，當然以他本身方便的方式為主」、「沒手沒腳，不會自己訂嗎」、「人資負責訂便當，要不要順便餵飯？」、「幫忙不等於義務好嗎」、「她只是用比較高的成本來換比較高的效率來完成工作」。

有網友質疑，「當初面試時有說工作內容包含幫訂便當？」、「他的工作內容確定包含訂便當嗎」、「人資的助理應該也是負責人事事務吧，怎麼會是專門訂便當？」、「你是不是把人資跟助理搞混了」、「人資工作內容是訂便當？哪間公司那麼鳥，講出來讓大家避雷」。