加強二級是否影響11日補課？　新北：尊重中央決定

記者杜冠霖／新北報導

新北市昨宣布加強二級警戒，且5所學校、共4327人宣布停課。而中秋連假將至，對於11日彈性補課是否停課，新北副市長劉和然表示，補課是全國一致的做法，至於中央是否因應疫情作調整，新北市府都會尊重。

對於疫情是否影響11日補課，劉和然指出，11日補課是因應隔一周中秋連假的彈性調整，是全國一致的做法，至於中央會不會因應疫情作調整，新北市府都會尊重。

中央流行疫情指揮中心今(7)日公布國內新增12例COVID-19確定病例，分別為8例本土及4例境外移入；另確診個案中無新增死亡。今天新北市增加7例，5例與幼兒園群聚感染事件有關，分別為3名家長、1名5歲學童與其1歲妹妹，目前包含老師、家人、學童共15人確診。

指揮中心說明，今日新增8例本土個案，為1例男性、7例女性，年齡介於未滿5歲至50多歲，發病日介於今(2021)年9月1日至9月5日，個案分布為新北市7例、臺北市1例；其中6例為已知感染源，1例關聯不明，1例疫調中。衛生單位將持續進行疫情調查及防治，以釐清感染源。

指揮中心表示，今日新增4例境外移入個案，為3例男性、1例女性，年齡介於10多歲至40多歲，分別自印度(案16147)、日本(案16148)、馬來西亞 (案16149)及賴索托(案16156)入境，入境日介於8月13日至9月5日。

針對板橋某幼稚園群聚案，侯友宜昨晚已緊急召開應變會議，除宣布新北強化二級警戒外，也祭出4項規定：一、板橋區某附幼停課14天，某國小全校預防性停課3天；二、其他3校共5班、一個托育中心預防性停課；三、醫院及長照、安養機構禁止探視、醫院陪病僅限一人；四、集會人數立即縮減為室內50人，室外100人。

▼新北市長侯友宜召開疫情記者會。（圖／新北市政府提供）

