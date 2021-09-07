確定不是Alpha！網見幼兒園「染Delta機率高」嚇爆：又開蟲洞了

▲幼兒園群聚案確定不是Alpha。（示意圖／取自Unsplash）

記者曾筠淇／綜合報導

新北市某幼兒園包含老師、家人、學童，已經有15人確診，指揮官陳時中表示，目前病毒基因定序還沒做完全，不過整體方向都指向Delta或其他變異株。消息曝光後，隨即掀起熱議，就有網友表示，「蟲洞又來了」、「既然都這樣說了還不快升級」。

陳時中稍早表示，今日新增8例本土個案，當中有5起與新北某幼兒園相關，其中有3例家長、1例幼兒園孩童，以及1例是幼兒園小朋友的1歲妹妹。從幼兒園教師（案16129）衍生下來一共15例。

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談到病毒基因定序，陳時中坦言結果要等明天才能比較完整的出來，整體方向都指向Delta或其他變異株，但是還沒有做完全，還要再比對。

▲北部某幼兒園確診個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）

經過現場記者追問以後，陳時中也進一步說明，基因定序要比對的地方很多，但比對最基本的Alpha後，發現並不像是Alpha那樣變異的情況，所以想說除此之外的變異株，現在境外最多的就是Delta，才說整體方向朝向Delta或其他變異株，「不是Alpha是已經確定的。」

雖然一切還沒有完全確定，但就有網友在PTT的Gossiping板上，以「幼兒園群聚可能是Delta」為題發文，轉貼陳時中說的這席話，並直呼「怕爆！」

大票網友則紛紛回應，「到底哪裡來的？幼兒園蟲洞」、「Delta的話，保重，搞不好馬上三級」、「台灣又開蟲洞啦」、「跟5月時很相似啊」、「看症狀啊，基因定序還沒出來吧」、「明天就打臉，我覺得Alpha機率高」、「幼兒園竟然有蟲洞」。