21歲變態男連續襲胸4女　連阿婆都不放過「只是好玩」無法控制

▲盧男連續對陌生女子襲胸 。（資料圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄一名盧姓男子在今年4月晚間像發狂一般，在短短40分鐘內連續對3名落單女子襲胸，造成被害人精神受到極度驚嚇，而警方在將他逮捕之後，自稱「無法控制右手」，高雄地院依性騷擾防治法等罪判他1年3月，得易罰金。

判決指出，22歲的盧姓男子於今年4月13日晚上8點多，先在高雄市鼓山區博愛一路上看準一名女子，伸手摸了女子胸部，隨即騎車離去，隔沒幾分鐘，又到凹仔底公園看到另一名女子，竟又伸手摸了女子胸部後落跑；沒想到接著盧男又在鼓山區裕豐街內從另一名62歲的阿婆從背後擁抱襲胸，短短40分鐘內，就對3名女子伸出狼爪。

▲盧男犯罪過程都被拍下。（資料圖／記者洪靖宜翻攝）

盧男食髓知味，同年4月26日下午3點多，盧男在三民區松江街一帶出沒，鎖定一名女子準備上車時，他靠近拉住車門不讓女子上車，再伸手摸被害女的胸部後逃離，4名女子受害後先後報警。

警方受理報案後，發現4名被性騷擾的女子年紀從20歲到60歲，警方循線將他逮捕到案，盧男到案後坦承犯行，更被查出他曾在4月21日，就因在屏東火車站偷拍女生被逮，落網之後辯稱「我就是控制不住」。

法官審酌他的學歷年紀，已經是正常成年人，竟毫無尊重異性身體自主及他人權益觀念，他自稱因好玩而動手，造成女子身心受創，高雄地方法院，依性騷擾防治法等罪處4至6月有期徒刑，合併應執行1年3個月，均得易科罰金。

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