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電子支付遭金管會廢止　民團控蝦皮「左手換右手」違法經營

記者黃宥寧／台北報導

蝦皮購物網站旗下蝦皮支付公司，在上月14日遭金管會廢止電子支付許可，但蝦皮卻將金流服務轉向「樂購蝦皮公司」可儲值的蝦皮錢包，根本意圖規避法律甚至以「左手換右手」持續違法經營。經濟民主連合偕同律師今到台北地檢署遞狀指控蝦皮支付、樂購蝦皮、胡育嘉及董監事，涉嫌違反電子支付機構管理條例及銀行法。

▲▼蝦皮無照經民連向地檢署告發。（圖／記者黃宥寧攝）

▲經民連研究員江旻諺（右）、經民連委任律師陳緒承（中）、台灣公民陣線組織部主任許冠澤（左），向台北地檢署遞狀告發蝦皮電子支付。（圖／記者黃宥寧攝）

經民連指出，蝦皮支付無法釐清與中國騰訊的關係，也未能在期限內通過投審增資審查，在上月14日遭金管會廢止電子支付機構許可。蝦皮本應接洽有合法執照的業者接手金流服務，但卻由同樣沒有「電子支付機構」執照的樂購蝦皮股份有限公司繼續違法營業，並且提供具「儲值」的「蝦皮錢包」服務，已涉嫌違反《電子支付機構管理條例》。

▼陳緒承律師解釋PTT上有教學如何在蝦皮錢包儲值教學。（圖／記者黃宥寧攝）

▲▼蝦皮無照經民連向地檢署告發。（圖／記者黃宥寧攝）

經民連委任律師陳緒承分析表示，根據「蝦皮錢包」提供存放賣方銷售收入或買方退款金額的款項，並具有紀錄支付款項移轉的功能，是典型的電子支付帳戶，而且使用者除將蝦皮錢包款項提領至自己銀行帳戶外，又可以將蝦皮錢包裡的存款在蝦皮電商平台上購物。

他進一步解釋，這就是法律上所謂「多用途支付使用」，兩者合併來看就是「收受除值款項」。陳緒承指出，蝦皮沒有電子支付執照卻經營儲值業務，涉嫌違反《電子支付機構管理條例》，可處3年以上10年以下有期徒刑。

台灣公民陣線組織部主任許冠澤表示，蝦皮去年底開始推行「蝦拼晚點付」服務，以消費者過往的交易紀錄為基礎審核提供延遲付款，買家最多可擁有3萬元的延遲付款額度，許說明「蝦拼晚點付」的使用者在延遲付款後，必須在出帳日起15天還款，逾期還款日延遲利息費率為0.05%，年化後利息費率為18.25%，具有放款性質，這樣已經形同一間無照銀行，對此同時告發違反銀行法相關規定。

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