板橋幼教師恐染Delta？　前台大醫揭關鍵症狀：Alpha機率較大

記者陳俊宏／綜合報導

新北板橋某幼兒園爆發群聚，至今已有15人染疫，外界也擔心會不會是Delta印度變種病毒，而基因定序結果預計今天（7日）出爐。對此，台大感染科前醫師林氏璧認為，老師有出現「嗅味覺異常」，應該是Alpha機率比較大。

指揮中心指揮官陳時中6日說，女老師8/27就有相關症狀，8/30出現嗅味覺問題，跟學生相處時間長，要釐清是不是有幾波傳染。

▼新北板橋某幼兒園爆發群聚，鄰近學校宣布預防性停課。（圖／記者湯興漢攝）

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林氏璧在「林氏璧孔醫師的新冠病毒討論會」表示，看到有網友留言「1傳8」、只有Delta有這麼強的傳染力。但他認為，不要小看Alpha，在幼兒園環境，小朋友東摸西摸，搞不好口罩也戴不住，當然有可能是超級傳播事件；另外，確診老師有出現嗅味覺異常，他覺得Alpha的機率比較大，因為到了Delta，嗅味覺異常比例好像變少，比較像一般感冒、流感。

醫師公會全聯會發言人羅浚晅也認為，以目前可知的狀況來看，由於老師有些嗅覺異常問題，看似較偏向Alpha病毒株引起的症狀，但醫學防疫沒有絕對，還是要高度警覺。

板橋某幼兒園爆發群聚，至今相關個案至少累積15人，當中有10名幼兒園學童、4名家長、1名老師。台大兒童醫院院長黃立民指出，從老師傳染到幼兒或者幼兒傳染給老師都有可能，如果要找到源頭，應該從PCR檢驗陰性者進行血清抗體檢驗，釐清是否早期事件。