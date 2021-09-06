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玉山15山屋10日起降載解封　排雲山莊上限40人住「採隔板梅花座」

▲玉山排雲山莊10日重新降載開放，餐廳採隔板和梅花座防疫。（圖／資料照片，玉山國家公園管理處提供）

▲玉山排雲山莊10日重新降載開放，餐廳採隔板和梅花座防疫。（圖／資料照片，玉山國家公園管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

疫情二級警戒自9月7日維持至20日，玉山國家公園管理處表示，眾所期盼的排雲山莊等15處山屋將於9月10日起，降載1/3開放；但山屋屬相對密閉，且需過夜長時間共處一室的空間，玉管處呼籲身體不適的民眾暫緩上山，入住山屋者也請自備酒精等消毒用品，凡接觸共用區域及進食前請先消毒，如經衛生機關公布有確診者足跡，則將復行封閉14天後再開放。

至於園區各遊憩據點的防疫指引措施，包括全程戴口罩、維持社交距離、強化個人清潔衛生等，玉管處指出仍與之前一致，請民眾配合遵守，並參考「登山健行活動防疫自主檢核表」做好各項防疫工作。

▲玉山山屋10日起降載開放，玉管處籲山友自律做好防疫。（圖／玉山國家公園管理處提供）

▲玉山山屋10日起降載開放，玉管處籲山友自律做好防疫。（圖／玉山國家公園管理處提供）

在玉山5大登山路線，包括玉山線、東埔─觀高線、南二段（含秀姑巒線）、馬博拉斯橫斷線、八通關越嶺線東段共15處山屋方面，其中玉山線的排雲山莊降載至上限40人入住，仍是各山屋中最多，供餐也依例採隔板、梅花座。

玉管處強調，入園隊伍成員若有發燒、呼吸道不適或嚴重咳嗽者等症狀，應取消行程儘速下山等，務請落實盤點「登山健行活動防疫自主檢核表」內容（https://www.ysnp.gov.tw/StaticPage/TrailsS），讓登山活動可在大家自律的防堵疫情措施下逐步恢復。
 

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