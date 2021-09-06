快訊／北市「不只1童」去新北染疫幼兒園　中正、中山某公幼即起停課





▲北市某學童在新北幼兒園上課，9月1日開學後回到台北市的公立幼兒園讀書，北市針對該間北市幼兒園預防性停課。（圖／讀者提供）

【18：37更新 北市教育局說法、某1幼兒同住家人於大同區某國小請防疫假】

記者袁茵／台北報導

新北市某間幼兒園爆發群聚感染，一名幼兒園老師確診，感染給8名學生、1名家長；台北市長柯文哲6日下午表示，北市也有一名學童在該家新北幼兒園上課，並於9月1日回到台北市某公立幼兒園讀書，因此北市該公立幼兒園也要預防性停課。但據了解，北市預防性停課的幼兒園不只一間，目前已掌握北市中山區1所、中正區2所幼兒園受到影響。

面對新北市幼兒園爆發群聚感染案，柯文哲於6日下午防疫記者會時表示，新北市有一個幼兒園老師確診，感染了8個學生和1名家長，現在問題是8名學生的家長、兄弟姊妹有無在台北市上班或上課？這目前北市府都在做疫調當中，「如果有的話，大概一瞬間居家隔離好幾百人。」雖然疫情趨緩當中，但常常在不注意下，任何一個變化都會讓局勢逆轉。

▲16128、16129個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）

柯文哲提及，目前北市已知，有一名北市學童在這家新北幼兒園上課，現在9月1日開學之後，又回到了自己就讀的北市公立幼兒園就學；北市正在調查這位學童有無被感染，如果檢查是陰性，還是得觀察一段時間，因為陰性只代表這段時間沒感染，還是要隔離觀察14天、PCR。

柯文哲說，萬一北市這位學童去新北幼稚園上課，並在該地方被感染，那幾乎整個學校都要隔離；所以現在打算先讓該所學校學校預防性停課一天，等學童結果出來後再做處理。

▲台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）

據了解，在柯文哲召開完防疫記者會後，台北市政府接獲不只1間與新北幼兒園群聚案有關，正在緊急統整資料、派教育局人員到場視察。《東森新媒體ETtoday》目前已掌握，北市共有3間幼兒園得預防性停課，分別在中正區、中山區。

北市中正區某幼兒園表示，確實有接到北市教育局通知，為落實防疫，已經通知家長7日要停課，並且進行環境清消，包括教室內外、遊戲場所、廚房等，總計151名學童受到影響；而該名有去過新北某幼兒園的孩童，目前已一採陰性，但仍要隔離14天做觀察。

不過，除了該家北市中正區某幼兒園受到影響外，另外還有一所同樣位在中正區的某幼兒園也要預防性停課1天，不過是因為2所幼兒園處於同一棟大樓，所以才會有2間學校停課。

除此之外，另一所北市中山區某幼兒園受訪時指出，有一名孩童之前就讀新北某幼兒園，9月1日轉到本校讀書，因此接獲台北市政府教育局通知，要做預防性停課1天，已有請外面的清潔人員做園內消毒，也有緊急發通知書給孩童家長，並由老師通知家長接走孩童，對此消息感到有點驚訝。

北市中山區某幼兒園人員提及，總計有226名學童受到影響，分別是2歲至6歲學童，共有8個班級；老師部分則不只一名以上與該學童有接觸，所以已讓這些老師7日請防疫假在家。

此外，大同區某國小也爆出1學生請假一事，該校校長表示，因某名學生的同住家人，曾就讀爆發群聚的新北幼兒園，之後轉學到台北市某幼兒園就讀，所以該國小的學生已經自動請防疫假，在家進行自主健康管理，並不列入出勤紀錄。

台北市教育局6日晚間說明，教育局皆嚴陣以待，持續追蹤隔離者的採檢情形，同時也要求學校及附設幼兒園都必須將最新訊息傳達給各班家長，7日停課進行全面環境消毒，之後則視採檢結果再行通知。