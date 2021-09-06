花蓮石雕藝術營成果分享！ 「七星潭下海有什麼」即日起展出

▲花蓮文化局舉辦「2021花蓮石雕藝術營人才培訓」結業式暨成果分享記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府文化局6日在花蓮縣美術館舉辦「2021花蓮石雕藝術營人才培訓」結業式暨成果分享記者會，縣長徐榛蔚親臨現場獻上滿懷祝福。學員作品將於9月7日起至9月26日在美術館展出，歡迎民眾把握機會前往觀賞。

徐榛蔚表示，經由密集的學習訓練，六位學員不負眾望以「七星潭下海有什麼？」為題，運用新思維呈現細膩奔放的作品。特別感謝六位導師的悉心指導，從學員的歷程分享可以聽出導師們如何將自身沉澱的經歷與磨練傳承下去。花蓮正因為有大山、大川、大海及優良的風土人情，才能成為孕育藝術家及生命豐厚價值的城市。縣府全力支持良性的藝文活動，期盼創作者能從大自然中汲取更多智慧及人文淬鍊下的藝術啟發。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚親臨現場欣賞並獻上滿懷祝福。

花蓮文化局表示，文化局自2014年起培力石雕新生代，提供友善石雕學習環境，透過縣內石雕家老師們紮實的培訓傳承，為有志於石雕創作的年輕一輩開啟學習大門，迄今已培育37人」。

文化局長吳勁毅特別指出，每屆滾動式調整學習方針，像是師資由一對多、多對一，本屆首次採一對一教學模式，培訓場地跟著六位導師工作室而有所分隔，同時保持防疫社交距離。雖不如以往聚在一起學習，但透過線上群組傳遞創作過程與分享心得，偶爾也拜訪其他工作室，師生們仍是情感融洽、交流熱絡。同時更有花蓮縣石彫協會、在地石雕家加油打氣、經驗分享，學員們充分感受到花蓮特地為石雕新銳營造的友善環境。

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