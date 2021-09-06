快訊／染疫長榮機師曾返老家　苗栗頭份479人檢驗結果出爐

▲因應染疫機師8月28日返回頭份老家，衛生局啟動社區快篩，479人皆為陰性。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣6日無新增新冠肺炎確診個案；但因案16120曾於8月28日返回苗栗頭份老家，衛生局啟動防疫機制進行社區快篩，9月4日下午1點到9月5日晚上9點，共篩檢479人，其中4人快篩呈現弱陽性，為慎重起見，立刻加採檢PCR後皆為陰性，另外51人因有症狀改以PCR檢驗亦全數陰性。

苗栗縣政府表示，因應國籍航空機師及接觸者家人群聚事件，中央疫情指揮中心已於9月4日針對8月13日至9月2日期間，曾與確診者接觸或曾於相關時間及地點出入的民眾，發送疫情警示簡訊。

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縣長徐耀昌指出，因染疫機師足跡有涉及本縣頭份市及造橋鄉，許多鄉親反映有接獲簡訊，但本波細胞簡訊匡列的範圍時間很長，即使足跡與時間重疊，風險還是很低。簡訊的目的是希望民眾「有症狀」再去篩檢，這段期間多觀察自己的身體狀況，但並不是收到簡訊的人，就一定都要去篩檢，鄉親不需太過恐慌。

徐耀昌強調，因應確診者造橋鄉足跡，衛生局將於7日下午1時30分至4時止，在造橋鄉綜合活動中心辦理社區快篩站，敬請大西村居民及與案16120足跡有重疊的民眾持身分證及健保卡雙證件證明；若戶籍不在但實際居住者可請里鄰長開立居住證明，請符合對象多加利用。

另外，苗縣府衛生局也表示，如有篩檢需求，可洽縣內10家採檢醫院：部立苗栗、大千、弘大、協和、大順、李綜合、通霄光田、為恭、重光及慈祐等醫院，本簡訊採檢方案，醫院收取費用500元。

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