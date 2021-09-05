千金網美想甩渣男卻遭殺！3寶爸狂炫「百人斬」　刀捅女友再自刎

▲格林持刀殺害女友麥蒂後再自刎身亡。（圖／翻攝自IG／maddiehollamby）



記者張方瑀／綜合報導

英國22歲網美麥蒂8月底被人發現倒臥在家中，渾身是血明顯已經死亡，而大她19歲的男友格林（Benjamin Green）也陳屍在一旁，警方調查後發現，是格林持刀殺害麥蒂後再自刎。據了解格林是著名的恐怖情人，私生活相當混亂，常對朋友吹噓自己和數百個女生上過床；麥蒂原本想和他分手，但一切都來不及了。

▲麥蒂是來自劍橋郡的望族，父親是知名建商董事長。（圖／翻攝自IG／maddiehollamby）



根據《太陽報》報導，麥蒂（Maddie Durdant Hollamby）8月27日下午被人發現渾身是血倒臥在北安普敦郡（Northamptonshire）的家中，41歲的男友格林也陳屍在一旁，經過警方調查後，判定格林持刀殺害麥蒂後再自刎身亡，目前不會再尋找其他嫌疑人。

▲麥蒂和格林交往一年後曾想分手。（圖／翻攝自IG／maddiehollamby）



事實上，擁有3個孩子的格林是朋友間著名的渣男，一名曾經和他約會過的女生表示，格林會在酒吧不停地吹噓自己人脈多廣，藉機想帶女生回家。格林過去的友人也透露，他的私生活相當混亂，常常帶不同女生回家，甚至吹噓過自己曾和數百名女生上床，其中不乏只有十多歲的少女。

據了解，麥蒂是來自劍橋郡的望族，她父親史蒂夫（Steve Durdant Hollamby）大型建商的董事長，甚至當過帕克菲爾德體育俱樂部（Parkfield Sports Club）聯盟主席。麥蒂和格林在工作場合相遇，並交往約一年，期間麥蒂曾想過要分手，沒想到一切都已經來不及。

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