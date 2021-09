飛機「直墜入河」畫面曝光！機身180度大翻轉　英國航空節表演喊卡

#BREAKING Video footage of Bournemouth Air Festival Wingwalker Plane crash. #bournemouthairfestival The Pilot & Wing Walker are remarkably ALIVE!! pic.twitter.com/03vDuDosPj — Howard Griffiths (@HowardGriffiths) September 4, 2021

英國伯恩茅斯航空節(Bournemouth Air Festival)發生墜機意外,當天一架在空中表演的小型螺旋槳飛機突然故障,直接從空中墜落,飛行員奮力將避開附近的飯店和船隻,最後一頭栽入河中,整個機體還180度翻轉,落水的瞬間畫面也在網路上曝光。

BREAKING: Eyewitnesses say it was a "miracle" no-one was seriously injured after a wing-walker biplane ditched in Poole Harbour following a display at Bournemouth Air Festival. Picture: John Thacker. https://t.co/RVXBpW7KXo pic.twitter.com/jueDrTU9fm — Bournemouth Echo (@Bournemouthecho) September 4, 2021

根據《天空新聞》和《每日星報》報導,有一架輕型飛機4日在伯恩茅斯航空節表演時,突然引擎發生故障,當時在機上的兩名飛行員奮力調整機身,避開附近的一間飯店和河面上多艘船隻後,墜入普爾港(Poole Harbour)水面,從曝光的監視器畫面可以看到,整架機身墜河後,還180度翻轉,畫面相當驚人。

Came down right in front of us. Glad to see the crew were rescued ok. #bournemouthairfestival pic.twitter.com/lxHuQPWP0j — alex (@ACason00) September 4, 2021

警方表示,兩名飛行員在墜河10秒後順利脫困,所以只有輕傷,目前正在醫院治療觀察;消防部門則說,當時的事故還引發了一起小火災。航空節主辦方則宣布,當天所有的飛行表演活動都先暫停,其餘活動仍照常舉行。

