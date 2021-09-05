　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

基因定序為Delta！入境英國男打兩劑AZ染疫　聚會親友多人確診

▲▼我國自7月27日起調降國內疫情至二級警戒，但為防範Delta變異株持續傳播，邊境管制措施將持續進行,防疫,口罩,交通,旅客,桃園機場,桃機,出國,航空業,航班,武漢肺炎,新冠肺炎,出境,入境,出入境,防護衣,境外移入,鎖國,檢疫,入境普篩,採檢動線,快篩,篩檢,陰性證明,旅遊泡泡。（圖／記者李毓康攝）

▲英國男打過兩劑AZ也染疫，基因定序為Delta。（圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

中央流行疫情指揮中心今天公布境外移入基因定序結果，其中7月15日入境採檢陽性的案15508、英國籍20多歲男性，8月3日解隔離，但因定序困難，沒有成功定序，直到8月10日完成定序確認是Delta病毒。

據了解，該名男子在台中工作，6月中旬飛回英國，7月15日返台入境後，17日確診，男子在4月、7月接種2劑AZ疫苗仍染疫。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台中市衛生局曾在記者會公布此案例，衛生局調查，案15508英國人在台灣工作，頻繁出入境，4月26日在台灣打了第一劑AZ疫苗後，6月18日返回英國，7月6日在當地打了第二劑AZ，7月15日經杜拜轉機回台，並持PCR陰性證明，搭防疫巴士入住北部集中檢疫所期間採檢陽性，無症狀確診，之後傳出親友陸續確診消息，直到8月10日才完成基因定序確認是Delta病毒。

台中市政府表示，案15508於住院治療期間分別採檢2次，第一次於7月31日採檢，Ct值31.25、第2次於8月2日採檢陰性，依照中央規定解隔離出院。

市府指出，8月10日疾管署中區管制中心通知案15508定序為Delta病毒株，因個案解隔離時已完成2次採檢，符合指揮中心9月3日公布Delta解除隔離條件須間隔24小時2套PCR檢驗Ct大於等於30或陰性解隔離條件，雖個案於8月3日已出院，但無須再匡列接觸者及足跡調查。

►拖地神器才799元！從此地板超乾淨

ET快訊
入夜降雨熱區出爐　大雷雨轟這縣市！
「知名直播」股東鬧翻！　刀插桌留字條：要死一起死
快訊／43歲男陳屍北投套房！　身體發黑腐爛
手搖飲3巨頭殞落！　鄉民懷舊心炸：這家一杯10元屌打
偷看好友私藏淫片　「主角竟是女兒」他1刀刺死惡狼
逾80萬劑AZ抵台！　1圖看疫苗到貨狀況
鄧佳華怒了！上班1天被開除「不給薪水」　曝反擊行動

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

機師染疫網狂罵「破口」　空姐男友氣炸：誰能忍受隔離14天？

全台5縣市大雨特報！入夜降雨熱區出爐　大雷雨轟這縣市

中秋來高雄！1泊2食吃雙鵝餐、遊義大　港景賞月下午再退房

生活圈一樣！「只有女友」收到警示簡訊　網酸爆：意外的收穫

今天來2批！「逾80萬劑AZ」抵台　1圖曝疫苗到貨狀況

退休女強人找老伴　有心儀對象！霸氣開6-7位數「媒人禮」

Delta步步逼近！「突破性感染」8大QA一次看懂

空汙改善竟靠「疫情三級警戒」　詹長權：雙北PM2.5下降3成

COVAX疫苗第3批AZ逾41萬劑到了　1552時抵桃機

基因定序為Delta！入境英國男打兩劑AZ染疫　聚會親友多人確診

路口2車「逆向等紅燈」渾然不知　目擊駕駛嚇壞：以為是我開錯了

39歲清潔婦遭輾斃...丈夫坐地痛哭　肇事駕駛頻問：晚上有地方洗澡嗎

藍波老師全家合體！尬舞高顏值愛女　王彩樺女兒看完羨慕「想搬家了ＸＤ」

言承旭不讓敖犬換Part..他「撂狠話離場」　「來就想贏」坦言：我也有我的脾氣

周揚青畫男友臉笑瘋…他變臉：不要拍了！　羅昊放狠話斷聯「我們可能不適合」

林口嬤帶孫去宗教治療失聯8天　家人控略誘她崩潰哭：很愛孫女

車禍提告...被告接通知「自行到場」　男罵警白目！警怒斥：挑戰公權力

洛威拿犬癱瘓百日「奇蹟發生了」 努力站立模樣媽感動：進步好多

白柴玩耍用力過猛把爸甩暈倒！嚇到伸手狂拍、慌張看媽求救XD

5歲女兒亂入錄影報本名+生肖　秒變爆料現場！媽急忙切鏡頭

機師染疫網狂罵「破口」　空姐男友氣炸：誰能忍受隔離14天？

全台5縣市大雨特報！入夜降雨熱區出爐　大雷雨轟這縣市

中秋來高雄！1泊2食吃雙鵝餐、遊義大　港景賞月下午再退房

生活圈一樣！「只有女友」收到警示簡訊　網酸爆：意外的收穫

今天來2批！「逾80萬劑AZ」抵台　1圖曝疫苗到貨狀況

退休女強人找老伴　有心儀對象！霸氣開6-7位數「媒人禮」

Delta步步逼近！「突破性感染」8大QA一次看懂

空汙改善竟靠「疫情三級警戒」　詹長權：雙北PM2.5下降3成

COVAX疫苗第3批AZ逾41萬劑到了　1552時抵桃機

基因定序為Delta！入境英國男打兩劑AZ染疫　聚會親友多人確診

美國街頭驚爆槍擊！嫌犯「火槍掃射」血洗人群　3人遭亂彈射中身亡

張喜凱暴傳失誤釀大局　兄弟3局4比0領先桃猿

檳榔攤玻璃門遭砸！遮牌黑車丟出大磚頭　車主喊冤：借別人開

35歲「存款100萬」想在雙北買房！網笑虧繼續存錢…內行1招破解

機師染疫網狂罵「破口」　空姐男友氣炸：誰能忍受隔離14天？

全台5縣市大雨特報！入夜降雨熱區出爐　大雷雨轟這縣市

中秋來高雄！1泊2食吃雙鵝餐、遊義大　港景賞月下午再退房

吳念庭單場2安打　手感升溫連3戰安打、連5場上壘

吃「分子料理」花3小時...爸不等了直接回家　主播徐世珍好尷尬

飛機「直墜入河」畫面曝光！機身180度大翻轉　英國航空節表演喊卡

「麻醉劑量多灌3cc」性侵孕婦！ 桃園狼醫哀求：給我活路

生活熱門新聞

時間到就開始燒！打完AZ「1時間點」瞬間虐全身

農曆七月最後3天！民俗專家曝3地點別去

Delta侵台！台大醫揭「未來2狀況」恐警戒升級

「政府不會做就換人」　館長嗆3+11又來

台中2空姐曾接觸確診機師　PCR結果出爐

長榮3機師確診「2空姐匡列」　網揪神秘數字

新增2本土病例「都在新北市」

第八輪疫苗廠牌揭曉！

「這地區」超多人收到警示簡訊！　怕爆：只出門兩天

快訊／今增2例本土「都在新北市」　4例境外！

手搖飲3巨頭殞落！鄉民推爆：這家10元屌打

快訊／長榮機師染疫！桃園374名接觸者採檢結果出爐

幼兒園老師染疫！網曝最大擔憂：42個家庭

時間有誤？機師到高雄按摩5hrs真相曝

更多熱門

相關新聞

長榮機師染疫「高度懷疑是Detla」！答案最快明日公布

長榮機師染疫「高度懷疑是Detla」！答案最快明日公布

長榮航空5天3機師突破性感染，連家人也確診，被高度懷疑是Delta病毒。指揮中心今透露，最快明天就會公布基因定序結果。截至今日，機師與機師家人接觸者採檢結果皆為陰性，沒有新增個案。

快訊／確診機師「新北匡36人」　侯友宜宣布PCR結果

快訊／確診機師「新北匡36人」　侯友宜宣布PCR結果

網美想甩「百人斬」渣男卻遭殺雙亡

網美想甩「百人斬」渣男卻遭殺雙亡

快訊／感染源不明！新北幼兒園「52人隔離」　全園停課14天

快訊／感染源不明！新北幼兒園「52人隔離」　全園停課14天

LIVE／防Delta！新北夫妻染疫匡列50人　侯友宜最新說明

LIVE／防Delta！新北夫妻染疫匡列50人　侯友宜最新說明

關鍵字：

delta台中英國

讀者迴響

熱門新聞

獨／22歲混血嫩模失蹤2天墜樓亡　超黑暗IG曝

時間到就開始燒！打完AZ「1時間點」瞬間虐全身

農曆七月最後3天！民俗專家曝3地點別去

拉出鉛筆便！醫驚見她「百顆肉團塞爆」100%變癌症

鄧佳華找到新工作！結局傻了：還沒給薪水

Delta侵台！台大醫揭「未來2狀況」恐警戒升級

劉雨柔房事到一半「被貓搞破壞」老公瞬間傻眼

老公拿裸照威脅！22歲嫩模「求助對話曝」

iPhone13即將在9月開賣　3C達人卻建議買iPhone12　

面試談好薪水！報到當天「下砍3千」她傻眼

醉後PK陰莖長短！「短根」大叔輸不起　砍斷好友大GG

22歲混血美模墜樓卡牆亡！絕美厭世臉爆紅封女神

「政府不會做就換人」　館長嗆3+11又來

快訊／感染源不明！新北幼兒園「52人隔離」　全園停課14天

台中2空姐曾接觸確診機師　PCR結果出爐

更多

最夯影音

更多
路口2車「逆向等紅燈」渾然不知　目擊駕駛嚇壞：以為是我開錯了

路口2車「逆向等紅燈」渾然不知　目擊駕駛嚇壞：以為是我開錯了
39歲清潔婦遭輾斃...丈夫坐地痛哭　肇事駕駛頻問：晚上有地方洗澡嗎

39歲清潔婦遭輾斃...丈夫坐地痛哭　肇事駕駛頻問：晚上有地方洗澡嗎

藍波老師全家合體！尬舞高顏值愛女　王彩樺女兒看完羨慕「想搬家了ＸＤ」

藍波老師全家合體！尬舞高顏值愛女　王彩樺女兒看完羨慕「想搬家了ＸＤ」

言承旭不讓敖犬換Part..他「撂狠話離場」　「來就想贏」坦言：我也有我的脾氣

言承旭不讓敖犬換Part..他「撂狠話離場」　「來就想贏」坦言：我也有我的脾氣

周揚青畫男友臉笑瘋…他變臉：不要拍了！　羅昊放狠話斷聯「我們可能不適合」

周揚青畫男友臉笑瘋…他變臉：不要拍了！　羅昊放狠話斷聯「我們可能不適合」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/30參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面