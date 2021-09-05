基因定序為Delta！入境英國男打兩劑AZ染疫　聚會親友多人確診

▲英國男打過兩劑AZ也染疫，基因定序為Delta。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

中央流行疫情指揮中心今天公布境外移入基因定序結果，其中7月15日入境採檢陽性的案15508、英國籍20多歲男性，8月3日解隔離，但因定序困難，沒有成功定序，直到8月10日完成定序確認是Delta病毒。

據了解，該名男子在台中工作，6月中旬飛回英國，7月15日返台入境後，17日確診，男子在4月、7月接種2劑AZ疫苗仍染疫。

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台中市衛生局曾在記者會公布此案例，衛生局調查，案15508英國人在台灣工作，頻繁出入境，4月26日在台灣打了第一劑AZ疫苗後，6月18日返回英國，7月6日在當地打了第二劑AZ，7月15日經杜拜轉機回台，並持PCR陰性證明，搭防疫巴士入住北部集中檢疫所期間採檢陽性，無症狀確診，之後傳出親友陸續確診消息，直到8月10日才完成基因定序確認是Delta病毒。

台中市政府表示，案15508於住院治療期間分別採檢2次，第一次於7月31日採檢，Ct值31.25、第2次於8月2日採檢陰性，依照中央規定解隔離出院。

市府指出，8月10日疾管署中區管制中心通知案15508定序為Delta病毒株，因個案解隔離時已完成2次採檢，符合指揮中心9月3日公布Delta解除隔離條件須間隔24小時2套PCR檢驗Ct大於等於30或陰性解隔離條件，雖個案於8月3日已出院，但無須再匡列接觸者及足跡調查。